La Escuela de Oficios de la Universidad Nacional de Rosario, con la presencia del rector Franco Bartolacci y el intendente Pablo Javkin, hizo entrega de 2000 certificaciones a las y los estudiantes que cursaron durante el 2022. El acto se realizó en el Anfiteatro Municipal Humberto de Nito.

En este segundo año de funcionamiento de este innovador trayecto de formación que implementó la UNR, se recibieron 2000 estudiantes de los más de 85 cursos que formaron parte de la propuesta. El objetivo de la Escuela de Oficios es brindar herramientas de formación socio-laboral a partir de ciclos cortos de capacitación que generen habilidades y destrezas para la inserción laboral en las más diversas áreas, independientemente del nivel de escolaridad alcanzado por las personas que se inscriban



"Todo lo que nos pasa se soluciona con más y mejor educación pública de excelencia. Eso significa en este caso el transformar nuestras propuestas vinculandolas más activa y genuinamente a las necesidades de un sector productivo y un mundo de trabajo", explicó el rector Franco Bartolacci. Y agregó: "No se trata sólo de empujar entre todos para construir esa Universidad que queremos, sino para hacer la Universidad que la sociedad necesita y espera. Además de ser una institución que acredita formación a través de su diplomas, tenemos que asumir nuestro rol como dispositivo que ayude a transformar la vida de la sociedad".



El Rector subrayó que la Universidad tiene un potencial muy grande y que era necesario correrse de la zona de confort con un doble objetivo: hacer que puedan llegar cada día quienes todavía hoy no llegan a la Universidad y hacer presente a la UNR ahí dónde aún no lo está. “Hay que asimilar que hoy hay otras formas de transitar y habitar la Universidad Pública, las cuales no necesariamente se vinculan a las formas que tradicionalmente conocíamos", señaló.



Bartolacci hizo un repaso de los mecanismos que puso en marcha la UNR para poder garantizar el acceso a la Universidad para las y los habitantes de la región, y valoró el trabajo realizado por la Escuela de Oficios. "En esta segunda cohorte duplicamos todas las estadísticas: cantidad de cursos ofrecidos, de inscriptos, de graduados y graduadas. Tenemos el compromiso de seguir institucionalizando esta propuesta hacia el futuro, porque no es una política de extensión sino que es un trayecto de formación académico institucional que tiene la misma entidad que cualquiera de las otras propuestas de la UNR", remarcó.



Javkin agradeció a la Universidad por poner a funcionar este dispositivo de formación y valoró lo importante que es poder brindar herramientas para la inserción al mundo laboral: “Nos propusimos con Franco poder vincular más ciudad y Universidad, y creo que lo estamos haciendo con creces. Un objetivo que tenemos todos es poder recomponer el tejido social, y una de las herramientas para hacerlo es capacitando a los ciudadanos en oficios. Necesitamos ciudades más justas y eso se construye impulsando más oportunidades para sus habitantes”.



En esta edición 2022 la novedad pasó por la inclusión de nuevos cursos que enriquecieron la oferta para la comunidad: Animación 3D, Carpintería de Aluminio, Ciberseguridad, Diseño de Presentaciones: uso de Photoshop e Illustrator, DJ y Mezcla en vivo, Modelado y Renderizado 3D, Neuromarketing: Neurociencia Aplicada en Comunicación y Marketing de Negocios, Camarero de Salón con formación Introductoria a la Sommellerie, Control de Iluminación y Eficiencia Energética, Electricidad Domiciliaria, E-Commerce: Comercio Electrónico - Nivel Intermedio. Grabación y Producción Musical, Iluminación para Espectáculos y Eventos, Programación Linux, Programación de PLC y Operaciones y Logística.

Estos se sumaron los que funcionaron desde un inicio: Gestión en Redes sociales, Herramientas básicas para emprendedores, Auxiliar Administrativo Contable, Auxiliar Asistente Jurídico, Auxiliar de Recursos Humanos, Cuidador Domiciliario, Diseño Asistido por Computadora, E-commerce: comercio electrónico - Nivel Inicial, Fabricación Digital, Herramientas Básicas para Emprendedores, Herrería de Obra, Inteligencia de Negocios: Power BI, Programación en Python, Programación y Simulación de Torno CNC, Redes de computadoras, Soporte Técnico de PC, Introducción al Ceremonial, Protocolo y Etiqueta, y Herramientas Lúdicas.

Por su parte, el responsable del Área de Extensión y Territorio, Santiago Dearma, agradeció a los graduados y graduadas por confiar en este trayecto de formación profesional. “Veo reflejado en ustedes algo extra, porque si hay algo que los distingue a los graduados de la Escuela de Oficios es que la meta es compartida con compañeros y compañeras. Es un orgullo que decidan capacitarse en la Universidad Nacional de Rosario. Buscamos formar pero sobre todas las cosas posibilitar un nuevo camino para cada uno y una que transita por este espacio. Estamos pensando en un 2023 con más cursos y propuestas para la comunidad de nuestra región”.

Los cursos se dictan en distintos espacios de la UNR, así como en instituciones ubicadas en diferentes espacios de la ciudad y la región facilitando el acceso a la Universidad de las personas que viven más alejadas de los centros universitarios. Los mismos fueron realizados en conjunto por distintas unidades académicas de la UNR y organizaciones sociales y productivas de la ciudad.



A través de la Escuela de Oficios, la Universidad se sigue constituyendo en un espacio de formación permanente que busca dar cuenta de la demanda laboral y a la construcción de conocimientos de manera más amplia, participativa y autogestionada.