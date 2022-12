"Pensé que me había llorado todo, pero todavía me quedan emociones. Recién cuando di vuelta con la caravana y vi famiias y gente se me vinieron recuerdos a la cabeza de cosas que viví de chiquito", fue lo primero que dijo LIonel Scaloni ayer en su Pujato natal, donde le realizaron un homenaje extraordinario del que partició buena parte de los 4200 habitantes de la localidad ubicada sobre la ruta nacional 33 sino también visitantes de pueblos vecinos y de la región, además de medios de comunicación nacionales que transmitieron el homenaje al DT de la selección campeona del mundo en directo.

Tras ingresar al pueblo en una camioneta escoltada por una caravana, la locutora y periodista Mariela Reschini presentó al DT de la Selección a las 19.28. Se vio un Scaloni sonriente, contento, pero sobre todo muy emocionado y atento a los chicos que le pedían fotos y autógrafos. El hijo pródigo de Pujato, lo llamaron al entregarle una plaqueta de recuerdo.

El presidente comunal anunció al pueblo que una calle llevará su nombre. También la invitaron a hablar a la maestra de primaria, a quien él subió al escenario, y que lo recordó en su infancia, como un chico inquieto que le gustaba hacer bromas.

"Este es el triunfo de todos, por eso quería siempre recalcar eso (desde Qatar), ni de un club ni de otro, sino de todo el país. Esta selección jugaba por y para la gente. No veo otra cosa que jugar para ustedes. Es emocionante y gratificante", siguió el DT campeón del mundo.

"Ayer nos hubiera encantado con el colectivo pasar por toda Argentina, pero lamentablemente no ha sido posible, pero espero que todos hayan estando contentos porque lo que pasó lo vamos a llevar toda nuestra vida en nuestros corazones", siguió.

Foto: Sebastián Granata.

"Ahora nos damos cuenta un poco más de lo que se consiguió. En la competencia estamos muy metidos, pero no teníamos idea de semejante magnitud" de lo que se había generado, Y contó esa imagen final tras los penales con Francia, en lo que se lo ve estallar en llanto. "Cuando terminé el partido me senté en el banco, ese mi momento de bajar a tierra, pero venía Leandro Paredes de frente llorando y ese fue el momento de soltar todo lo que venía guardando adentro".

Visiblemente emocionado, Scaloni fue saludado por la gente y homenajeado por las autoridades de la comuna y del Club Sportivo Matienzo de Pujato, que es donde él tuvo su inicio como jugador. También le dieron un reconocimiento y Lionel se calzó la camiseta de su juventud.

La calma de la tarde de Pujato se vio alterada por la alegría de chicos y grandes vestidos con camisetas y banderas que a partir de las 17 empezaron a reunirse en torno a la sede del club Matienzo, donde montó un modesto escenario con una pantalla led gigante, luces y equipo de sonido para que todos puedan ver y sentirse cerca del técnico que le acaba de dar la tercera Copa del Mundo a la Argentina.