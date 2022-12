En las efemérides del 22 de diciembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1972. Sobrevivientes en los Andes

Milagro en los Andes. Después de 72 días, son hallados sobreviventes de un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que había despegado el 13 de octubre de Mendoza con destino a Santiago. La nave había salido de Montevideo e hizo escala en la Argentina por las malas condiciones climáticas. A bordo iban 45 personas, en su mayoría de un equipo amateur de rugby. La búsqueda resultó infructuosa y virtualmente fueron dados por muertos hasta que dos sobrevivientes atravesaron la Cordillera y dieron con un arriero. En total, fueron rescatados 16 hombres. Durante los más de dos meses que pasaron en los Andes debieron comer los cuerpos de sus compañeros muertos. La noticia tiene impacto mundial y dio pie al libro ¡Viven!, de Piers Paul Reid, basado en entrevistas con los 16 sobrevientes, y que derivó a su vez en una película, estrenada en 1993.



1976. Boca vence a River en la final del Nacional

Por primera vez en la historia, Boca y River dirimen un título local en una final. La cita para decidir al campeón del Nacional es en la cancha de Racing. Rubén Suñé aprovecha mientras Ubaldo Fillol arma la barrera de River en un tiro libre. El disparo del número 5 xeneize, a los 27 minutos del segundo tiempo, sorprende al arquero. El gol le da el título a Boca. La filmación del tanto de Suñé estuvo inhallable más de cuatro décadas, por lo que se lo conoció como "gol fantasma". El Nacional del 76 se sumó al título del Metropolitano obtenido por los xeneizes ese año. El Boca bicampeón marcó el inicio del ciclo exitoso de Juan Carlos Lorenzo como entrenador en el club de la Ribera.

1981. Galtieri asume el poder

Leopoldo Galtieri asume como el tercer dictador del Proceso de Reorganización Nacional. Se consuma así el golpe interno contra Roberto Viola. El nuevo presidente de facto mantiene a su vez la comandancia del Ejército, algo que no sucedía desde 1978, cuando Jorge Rafael Videla pasó a retiro. Comienza la cuenta regresiva del plan que tiene en mente Galtieri con Jorge Anaya, jefe de la Armada: recuperar las islas Malvinas por la fuerza.

1987. Muere Luca Prodan

En Alsina 451, donde residía, aparece muerto Luca Prodan, el líder de Sumo. Tenía 34 años. Dos días antes había tocado con su banda en el Club Los Andes. La causa de su muerte fue un paro cardíaco, como consecuencia de una cirrosis hepática. Había nacido en Roma y estudiado en Escocia, antes de llegar a la Argentina, donde con Sumo renovó la escena del rock. Fue enterrado en el cementerio de Avellaneda.

1988. El asesinato de Chico Mendes

En Xapuri, muy cerca de la frontera con Bolivia, es asesinado el ecologista brasileño Chico Mendes. Tenía 44 años y allí había nacido. Sindicalista y ambientalista, adhirió al Partido de los Trabajadores. Denunció la depredación de la selva amazónica a través de la no violencia. Un terrateniente y uno de sus hijos lo mataron. El crimen puso de relieve la situación de destrucción en la Amazonia.

1992. Descubren los "Archivos del Terror" en Paraguay

En Lambaré, Paraguay, el abogado Martín Almada encuentra los llamados “Archivos del Terror”, los documentos que muestran la implicación de la dictadura de Alfredo Stroessner en la Operación Cóndor, la red represiva forma por los regímenes militares del Cono Sur en los 70. Los legajos aparecen en una comisaría, en un allanamiento que dispone un juez por pedido de Almada, antiguo preso político de Stroessner. Su primera mujer murió de un infarto cuando le hicieron escuchar por teléfono las torturas a las que era sometido. Los archivos incluyen fichas de detenidos, informes confidenciales y pedidos de búsqueda; y han servido para causas de violaciones a los derechos humanos.

2014. Adiós a Joe Cocker

En los Estados Unidos muere el músico inglés Joe Cocker. Tenía 70 años y no pudo superar un cáncer de pulmón. Saltó a la fama a fines de los 60, en Woodstock, con su versión de “With a Little Help From My Friends”, de los Beatles. Canciones como “Up Where We Belong” (junto a Jennifer Wernes) y “You Can Leave Your Hat On” lo hicieron mundialmente famoso.

2016. Muere Alberto Laiseca

El escritor Alberto Laiseca fallece a los 75 años. Había nacido en Rosario en 1941.Trabajó en ENTel y en el diario La Razón como corrector. De 1976 es su primera novela, Su turno para morir, a la que le siguió Aventuras de un novelista atonal en 1982. Ese mismo año apareció su primera colección de cuentos: Matando enanos a garrotazos. También escribió ensayos y el libro de poemario Poemas chinos, a la par de su producción novelística y cuentística. En 1998 vio la luz su monumental novela Los sorias, de 1400 páginas. Fue la cara y la voz del ciclo televisivo Cuentos de terror.

Además, es el Día del Empleado de Farmacia.