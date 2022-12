En el marco del acampe por la libertad de Milagro Sala --que comenzó este miércoles y durará hasta el 23-- y luego de las declaraciones del presidente Alberto Fernández que dijo que no podía indultarla porque "no se lo permite la Constitución", un grupo de diputados del Frente de Todos hizo un pedido explícito por escrito al mandatario para que la indulte: "Creemos que hoy se abre una oportunidad para reparar una terrible injusticia, apelando a los herramientas de las que constitucionalmente el Poder Ejecutivo dispone: es hora de decretar el indulto de Milagro Sala", indicaron.

"Por una Navidad sin presos políticos. Indulto ya a Milagro Sala". Esa es la consigna detrás de la que cientos de personas marcharon este miércoles y comenzaron un acampe en Plaza de Mayo para pedir por la liberación de la líder de la Tupac Amaru, condenada a 13 años de prisión por un fallo que dejó firme la Corte Suprema de Justicia de la Nación la semana pasada. El Presidente se había referido al tema más temprano en declaraciones radiales durante las que dijo que no está en condiciones de indultarla porque es un asunto de la provincia de Jujuy. En Casa Rosada, además, indicaron a este diario que no tienen pensado recibir a ningún participante del acampe para que se reúna con el Jefe de Estado.

La respuesta no tardó en llegar. Durante la movilización, Alejandro "Coco" Garfagnini, referente de la Tupac, le respondió al propio Presidente: "Él tiene todas las posibilidades legales para dictar el indulto", disparó. Luego, sostuvo que el mandatario "quiere encubrir la falta de decisión política detrás de un argumento jurídico", y que "es un mentiroso". Por último, aseguró que "Fernández no quiere dar el indulto, pero se lo vamos a arrancar con la movilización popular, porque si algo no vamos a dejar de hacer es luchar para que nuestros compañeros queden en libertad".

"Tengo la convicción de que todo el proceso estuvo plagado de un tinte político inadmisible", había dicho el Presidente horas antes. Sin embargo, de forma inmediata, se justificó diciendo que "la solución no pasa por un indulto porque la Constitución me prohíbe indultar en sentencias dictadas por tribunales provinciales. Solo podría hacerlo en fallos dictados en jurisdicciones federales". El mandatario agregó que "soy un hombre de derecho, y no pudo vulnerar la Constitución”.

Para Fernández una alternativa, por tratarse de una situación provincial, es que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, "conmute la pena". También opinó que hay que volver a insistir con los fallos de organismos internacionales como la CIDH. “Milagro Sala vivió casi siete años de prisión preventiva sin condena firme, y eso es algo muy abusivo”, remarcó. Además, recordó que “la CIDH llamó la atención sobre las condiciones de encarcelamiento que vivía Milagro Sala y ordenó su detención domiciliaria. Si el tema se lleva a los tribunales internacionales, ahí tal vez se abra una instancia”.

La manifestación arrancó a las cuatro de la tarde en Avenida de Mayo y 9 de julio, luego de eso, cerca de las seis, las columnas avanzaron hasta llegar a Plaza de Mayo, donde ya había montados algunos gazebos y también armaron carpas. Allí los líderes de la agrupación dieron discursos y pidieron el indulto. En el escenario, Garfagnini hizo fuertes críticas al Presidente.

"Recuerdo el primer discurso que Alberto Fernández dio en el Congreso, cuando todavía parecía que era un Presidente del movimiento popular. Dijo que él iba a terminar con la persecución política en la Argentina. Tres años pasaron y estamos acá en la Plaza de Mayo pidiendo la libertad de Milagro". Luego, el referente de la Tupac añadió que "son lastimosas las declaraciones que hizo hoy (por el miércoles). No las puedo dejar pasar por alto porque miente y no está bueno que el Presidente de la República sea mentiroso".

Garfagnini agregó que, además de eso, el mandatario "hizo algo aún más grave". "Hizo lo mismo que hizo la corte del lawfare. Cuando llegó el recurso extraordinario la CSJN no lo trató porque dijo que era algo ya juzgado por la Corte de Jujuy. Se lavó las manos y avaló la persecución. Cuando Fernández dijo que no puede dictar el indulto hizo lo mismo que hizo la Corte Suprema y lo mismo que decía Marcos Peña: 'Es un problema de la provincia'", disparó.

Al acampe también se sumaron organizaciones sociales, políticas y sindicales como La Cámpora, las dos CTA, la UTEP y el Movimiento Evita. Desde la Tupac aclararon que la movilización, al mismo tiempo, también es un mensaje "para el Congreso de la Nación", es decir, para la Cámara de Senadores y de Diputados.

Los diputados del FDT, en tanto, no tardaron en accionar y un grupo de ellos firmó un pedido formal en el que le dijeron a Fernández que la prisión de Milagro Sala "no sólo es arbitraria, sino que es abiertamente direccionada por sus posiciones políticas, por su rol como dirigenta social en su provincia, por ser coya y por haber organizado a cientos de miles de pobres en la pelea por sus derechos". Luego, aseguraron que "el indulto no viola la división de poderes, ni desconoce la Constitución por lo cual no hay razón alguna para argumentar que se vería amenazada la Democracia en la Argentina al utilizar este recurso legal".

Por último, destacaron que "alguna vez usted consideró el indulto como 'una rémora que ha quedado en la Constitución de la monarquía'. Creemos firmemente que es tiempo de responder a esta detención política con una firme determinación política. Usted dispone de las herramientas constitucionales para que los monarcas de la Corte Suprema sepan que, agotada la parodia jurídica, se les anteponen respuestas por vías legales de parte de un gobierno que defiende los intereses populares".

La carta fue firmada por los y las diputadas Paula Penacca; Hugo Yasky; Juan Marino; Leo Grosso; Natalia Souto; Maria Rosa Martinez; Nelly Ramona; Daldovo Claudia Ormachea; Mara Brawer; Guillermo Carnaghi; Blanca Osuna; Leopoldo Moreau; Daniel Gollan; Carolina Gaillard; Silvama Ginoquio; Jorge Ricardo Herrera; Lisandro Bormioli; Juan Manuel Pedrini; Monica Macha; Eduardo Valdés; Pablo Carro y Jose Luis Gioja. En diálogo con este diario, uno de los firmantes explicó que el tema fue tratado en la sesión que se llevó a cabo el miércoles por la tarde la Cámara Baja y que, además, definieron dejarlo también por escrito. "Hay que accionar ya. No es verdad que no puede indultarla", remarcaron.

El Presidente había ido a visitar a Jujuy a Sala en junio, cuando estuvo internada por problemas de salud. Se sacó una foto con ella y cuestionó a la Justicia provincial por perseguirla. Luego de que quede firme la condena, sin embargo, según dijo Sala, no se comunicó con ella. "El único que me mandó mensaje fue un senador. También Horacio Pietragalla, pero el resto nada", dijo. Además, añadió que "sé que muchos compañeros están militando, pero del alto mando todos miraron al costado".