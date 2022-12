"Chiqui" Tapia: "A algunos les molesta mi forma de ser"

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, apuntó este miércoles contra los que no les gusta "su forma de ser" en la asamblea ordinaria de la entidad, donde le agradeció a los que apoyaron tras la derrota contra Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar.

"Desde el primer día que me tocó asumir, en el primer Comité Ejecutivo, no solamente teníamos el compromiso de refundar el fútbol argentino sino también de hacerlo con la AFA. Veníamos del 38 a 38, de elecciones suspendidas por personas que no nos querían y de eso hay todavía. A algunos les molesta la forma de ser de uno, no querían tampoco que se normalice el fútbol", afirmó Tapia, al que se lo vio feliz desde el primer momento.