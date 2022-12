La senadora bonaerense María Teresa García le pidió al Presidente Alberto Fernández “dictar un DNU para que vuelva a funcionar el Consejo de la Magistratura”. El pedido llegó después de una fuerte crítica a la Corte Suprema por el último fallo que emitió, donde beneficia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el conflicto sobre monto de la coparticipación.



“A mí se me hace inminente que el Ejecutivo dicte un DNU por el Consejo de la Magistratura. Es el único lugar donde se puede resolver la acción de los jueces. El Consejo de la Magistratura no funciona. El Presidente de la Corte no deja que se integre plenamente”, dijo la funcionaria cercana a Axel Kicillof por Mediodía 750 por AM750.

Para García “no hay mucho tiempo más que esperar. “Estos jueces siguen dictaminando y fallando en todas las causas. Así no se puede seguir. Mi opinión es que el Presidente tiene que dictar el DNU porque es un momento de mucha urgencia”, advirtió.

Críticas a la Corte Suprema

Esta semana la Corte decidió aumentar el porcentaje de coparticipación que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires al 2,95, frente al 2,32 que recibe actualmente.

Es decir, ordenó otorgarle a CABA más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe. El conflicto se arrastra desde el Gobierno de Macri, cuando el Ejecutivo aumentó a más del doble este porcentaje para beneficiar a su principal distrito electoral.

Ante este panorama, García señaló: “Yo pongo en cuestión la razonabilidad de Larreta. La decisión de Macri fue arbitraria para privilegiar a la Capital Federal. El fallo de la Corte es muy cuestionable desde su aplicabilidad y razonabilidad. Es un avasallamiento al federalismo”.

“Ayer se dio el debate de que estos recursos no surgen de la masa coparticipable. La masa responde a la ley y los fondos surgen del Gobierno nacional. Esos fondos se transforman en programas, en planes nacionales, que se distribuyen en el presupuesto entre todas las provincias. Es una falacia”, explicó.

Y continuó: “Es cierto que no está dentro de la masa copatricipable. Pero esos recursos le resta recursos a todas las provincias. No solo a Buenos Aires. Estamos en presencia de un conflicto de poderes. Creo que es la primera vez que este conflicto se expresa con tanta brutalidad”.