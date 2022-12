El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sigue cosechando críticas desde la dirigencia del peronismo bonaerense, a las que de a poco se van sumando la de algunos sectores ligados al radicalismo. En las últimas horas, se pronunciaron figuras de Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires - SUTEBA y de la CTA de los Trabajadores.

"El fallo tiene como víctimas a los ciudadanos bonaerenses, no sólo a las autoridades. La ciudad tiene el ingreso per cápita de Bélgica, mientras que hay sectores del conurbano con el ingreso de un país africano. De manera que el fallo promueve la profundización de la desigualdad y la injusticia", dice a Buenos Aires/12, el secretario general de la CTA, Hugo Yasky. "El fallo de la Corte deja las finanzas de la provincia en falsa escuadra. Significa no poder cumplir las asignaciones resupuestarias previstas en salud, educación, no garantizar las paritarias que se vienen cerrando con éxito, significa menos recursos para seguridad. Además, es de imposible incumplimiento porque, con una enorme carga de hipocresía, establece que se debe devolver esos tres puntos a CABA sin afectar a las provincias, ¿cómo haría?", se pregunta el diputado nacional del Frente de Todos.

En ese sentido, mostro su apoyo respecto a la decisión asumida por el Presidente luego de la reunión del pasado viernes junto a más de la mitad de los gobernadores de las diferentes provincias del país. "Cuando un estamento de la justicia ordena cumplir algo imposible, el único camino es desconocer el fallo. Esta determinación implica un intento de someter a los dos poderes que son elegidos por el voto popular a las arbitraiedades de otro poder, el único que no surge del voto popular sino que en alguos casos fueron elegidos a dedo por el expresidente Macri, en un episodio por todos conocido y rechazado", asegura Yasky que no ve la posibilidad de una salida consesuada con la opocisión, principalmente por la postura que fueron asumiendo los representantes de ese sector en las últimas sesiones convocadas en el Congreso de la Nación. "Hacen vandalismo legislativo, agresiones y gestos obscenos. En la última sesión nos ahorraron esas escenas porque ni siquiera bajarn al recinto", asegura.



La matancera María Reigada, por su parte, consideró que “el fallo perjudica tanto a Buenos Aires como al resto de las provincias y sólo beneficia a la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica, que debería aportar al erario para coparticipar de modo federal, para lograr un país más justo". La dirigente del SUTEBA, afirmó que "el fallo decide por encima del Gobierno y del Congreso", ya que es posterior a la aprobación del presupuesto nacional y los presupuestos provinciales y que por esta razón, "la Corte se erige como poder superior, pero no para defender la Constitución, que es la que establece cómo se define la coparticipación, sino para apartarse de ella".

La senadora provincial también observa que la Corte accede por primera vez a un pedido de medida cautelar, algo que considera "inédito y sumamente peligroso"."La Corte debe definir sobre el fondo de las cuestiones. Pero, no es la primera vez que la Justicia favorece a un sector de la política, en este caso al candidato de Magnetto. Ya lo habían hecho recientemente al proscribir y condenar sin pruebas a la máxima líder del Frente de Todos", dijo en referencia a la reciente condena contra Cristina Kirchner. "La respuesta debe ser fuerte, de lo contrario, cuando se expida en la cuestión de fondo, la situación se puede agravar”, aseguró.

“Cuando las escuelas nacionales se transfirieron a las provincias, la Nación lo hizo sin girar los recursos y eso generó un daño enorme a las finanzas provinciales y la Corte no intervino. Conclusión, cuando son medidas neoliberales las dejan pasar. Cuando se busca la equidad, se involucran a favor del más rico", agregó Raigada aportando un antecente histórico que se dio durante la primera parte de la década del noventa y generó masivas movilizaciones en todo el país, sin respuestas favorables.

"Somos muchos en el Frente de Todos los que impulsamos una reforma de esta Corte, que impide avanzar en el rumbo que el pueblo votó en 2019, integrada por jueces que ingresaron por decreto y que no tiene ni una mujer”, advirtió.