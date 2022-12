La parálisis que Juntos por el Cambio impuso en el Congreso Nacional ya tiene impactos negativos sobre parte de la población y la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, salió a explicar las consecuencias que acarrea la postura asumida por la alianza macrista en el Parlamento. “La Cámara de Diputados tiene una veintena de proyectos por tratar, entre los que se encuentra el Plan de Pago de Deuda Previsional por la que casi 800 mil personas verán reducidas al mínimo sus jubilaciones desde el 1 de enero”, posteó en las redes sociales desde donde también hizo un llamado a la reflexión destinado a los sectores de la oposición: “Por eso es necesario que todas las fuerzas políticas trabajemos para resolver los problemas reales de los argentinos y argentinas y que a través del diálogo avancemos en soluciones concretas”.

Los planteos políticos-judiciales de JxC terminaron por frenar la actividad parlamentaria. Boicotearon los dos últimos intentos de sesionar en Diputados, donde el oficialista Frente de Todos no tiene mayoría propia para conseguir el quórum para abrir los debates. El fracaso de las sesiones dejó sin tratamiento la moratoria que alcanzaría a un universo de 800 mil trabajadores (la mayoría mujeres) que estarían en condiciones de jubilarse en los próximos años, pero que no alcanzan los aportes necesarios para acceder al beneficio.

“En la última sesión, no logramos alcanzar el quórum para aprobar esta ley, que ya tiene media sanción del Senado, por mezquindades que algunos todavía no pueden resolver ni explicar”, agregó la diputada Moreau (FdT) en un extenso hilo de tuits. “Como Presidenta de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación me comprometo a redoblar los esfuerzos para seguir trabajando en este y otros proyectos que quedaron pendientes para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos y argentinas”.

Las sesiones frustradas no sólo dejaron sin tratamiento la moratoria previsional. También la creación de ocho nuevas universidades nacionales para extender la oferta educativa: cinco de ellas en el interior de la provincia de Buenos Aires; una en CABA, otras dos en Córdoba y Entre Ríos. El oficialismo había logrado un precario acuerdo con parte de JxC para la última sesión del año, el bloque de Evolución Radical que promueve la creación de dos de esas universidades (Córdoba y Ente Ríos) y que se había comprometido a aportar a la creación del quórum. Pero que ante las presiones del resto del interbloque macrista dieron marcha atrás.

Habrá que ver ahora si la decisión del presidente Alberto Fernández de enviar al Congreso un proyecto de ley para resolver el amparo de la Corte Suprema que lo obliga a devolver a la Ciudad de Buenos Aires parte de la coparticipación destraba la parálisis parlamentarias en sesiones extraordinarias. Aunque el Gobierno también incluiría en la convocatoria estos proyectos que consideran urgente y que JxC logró frenar hasta ahora. Además de otro que considera urgente como el blanqueo de activos en el exterior que el ministro de Economía Sergio Massa prevé también para febrero luego de acordar un convenio de compartir información fiscal con Estados Unidos.

Bicameral sobre Lago Escondido

En tanto, el oficialismo impulsa la creación de una comisión Bicameral Investigadora sobre el escandaloso viaje a Lago Escondido de jueces y fiscales federales, funcionarios políticos y judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, exservicios de inteligencia y directivos de un medio de comunicación que habría sido pagado por un poderoso grupo empresario. Un tema del que en JxC no quieren ni siquiera mencionar.

El proyecto fue presentado por diputados del FdT, entre ellos, Blanca Osuna y Leopoldo Moreau con el objeto de investigar “el escandaloso viaje y el manejo impune del territorio nacional”. La iniciativa propone crear la comisión investigadora que estará integrada por seis diputados y senadores designados por los presidentes de cada Cámara.

“Necesitamos un ámbito institucional y democrático, en el se involucre tanto el oficialismo como la oposición, para exponer el film de pánico y terror del cual los chats que revelaron el escandaloso viaje parecen ser tan sólo el principio”, sostuvo uno de los diputados en referencia a la filtración del chat que compartían todos los involucrados y en el que proponían desde presiones y amenazas judiciales hasta conseguir factura truchas y adulterar pruebas para intentar demostrar que ellos habían pagado el viaje.

La Comisión también tendría como objetivo avanzar sobre las ventas de terrenos públicos y limítrofes con Chile al magnate británico Joe Lewis. “Desde 1996 esa vía de acceso al Lago Escondido estuvo cerrada con tranqueras, y cuando alguien pretende pasar le responden que usen un extenso camino de montaña muy difícil de recorrer. Desde la pandemia el multimillonario ordenó poner altas vallas con alambres de púa y cámaras de vigilancia que se manipulan desde la estancia. La estructura se puede observar desde la ruta. Diecisiete años lleva la causa para abrir el paso ciudadano que permite llegar al Lago Escondido. Se trata de un manejo impune del territorio nacional. Pese a una sentencia que obliga a abrir el camino público, el gobierno Provincial de Río Negro sigue actuando a favor del magnate Joe Lewis”, señalaron los diputados en sus fundamentos.