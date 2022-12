El diputado nacional por el Frente de Todos Rodolfo Tailhade dialogó en exclusiva con IP Noticias sobre los nuevos chats filtrados que revelan nexos entre funcionarios del PRO y la Corte Suprema.

Consultado sobre la veracidad de los chats, el diputado explicó: "Los chats son absolutamente reales, pero más allá de eso lo que no puede decir D´ Alessandro es que los audios no son reales porque las voces son indiscutiblemente de cada uno de ellos. La idea de que se armó me parece débil, son verosímiles y se va a demostrar”.

Horacio Rosatti “jefe de una asociación ilícita”

Los chats que exponen a Luis Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, datan de entre el 9 de noviembre y el 1 de diciembre de este año. Aún se desconoce su veracidad y procedencia, dado que podría tratarse de un hackeo.

En relación al lugar que ocupa el juez en las filtraciones, el diputado dijo que para el Horacio Rosatti “queda como el jefe de una asociación ilícita”, y agregó: “Lo que veníamos denunciando de que Rosatti conducía la estrategia mediática, jurídica y política quedó en evidencia”

