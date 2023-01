Lionel Messi, capitán de la selección argentina y campeón del mundo en Qatar, posteó este sábado en sus redes un saludo por las fiestas de fin de año, donde expresó que "se termina un año que jamás podré olvidar "porque "el sueño que perseguí por fin se cumplió" . Y no hace falta decir que ese sueño era levantar la Copa del Mundo.





Y agregó que ese logro "no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí".

También, el poseedor de siete Balones de Oro, quiso recordar de manera "muy especial" a "todas las personas que me siguen y me bancan". También en Barcelona y París, donde juega en el PSG.

"Es increíble poder compartir este camino con todos ustedes. Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí tanto de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño", expresó el Mejor jugador del Mundial Qatar 2022.

Y finalmente, escribió: "Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023. Un abrazo enorme a todos!".

El posteo fue acompañado por cuatro fotos junto a su esposa, Antonella Roccuzzo, y a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, en distintos lugares como la casa; apenas terminada la final con Francia, en el campo de juego del estadio Lusail de Qatar; y en el cumpleaños de 10 de su hijo mayor, Thiago, ambientado con los colores celeste y blanco.

Se espera que en los próximos días, Messi se sume al plantel del Paris Saint Germain, después de haber pasado las vacaciones en argentina, donde celebró la Navidad, el cumpleaños de 15 de su sobrina y una fiesta por haber ganado el Mundial, junto a Ángel Di María y Leandro Paredes, además de sus amigos y familiares.





