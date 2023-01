El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa en Colombia, negó este martes que haya alcanzado un acuerdo de cese del fuego con el Gobierno, tal como había anunciado el presidente Gustavo Petro el pasado 31 de diciembre. Y aseguró que es un tema que espera llevar a la mesa de negociaciones que se retomará a fines de enero en México.

"La Delegación de Diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de Cese el Fuego Bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia", señaló el grupo armado a través de un comunicado emitido este martes.

"En diversas oportunidades hemos señalado que el ELN sólo cumple lo que se discuta y se acuerde en la Mesa de Diálogos donde participemos. No puede aceptarse como acuerdo un decreto unilateral del Gobierno", añadió el texto, que fue reproducido por el diario El Tiempo.



En ese contexto, el grupo armado añadió que "una vez concluyamos lo que está previsto estamos en disposición de discutir la propuesta de Cese el Fuego Bilateral". La guerrilla había concedido una tregua unilateral de Navidad entre el 24 de diciembre y el 2 de enero.

El ELN y el Gobierno de Colombia iniciaron en noviembre sus negociaciones de paz de forma oficial en Caracas, con delegados de Cuba y Noruega como garantes, y tienen previsto retomar las conversaciones a fines de enero en México.

Tras la comunicación del ELN, el jefe de la delegación de paz del gobierno, Otty Patiño, reconoció que los decretos anunciados por Petro no habían sido firmados. "El decreto todavía no tiene vigencia, no tiene números, figura como una propuesta (...) Sí se habló [en Caracas], pero en ese momento no se llegó a nada concluyente. Se verá en México, pero no sabemos en que fecha", declaró a la emisora W Radio.

El anuncio de Petro y la respuesta del gobierno



Petro había anunciado el 31 de diciembre un acuerdo de cese al fuego bilateral hasta el 30 de junio con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), dos grupos disidentes de las FARC, la mayor banda narco conocida como el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada, de origen paramilitar.

"Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones", indicó el mandatario en un tuit.

Para cada organización el gobierno expidió decretos, que aún mantiene bajo reserva, en los que se fijan las condiciones de la tregua que según cálculos independientes involucra a unos 15.000 combatientes.

El anuncio de Petro fue celebrado por organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), que manifestaron su disposición de hacer la veeduría al cumplimento del alto al fuego.

Tras la comunicación de la guerrilla, Petro convocó a una reunión extraordinaria con los ministros del Interior, Alfonso Prada; y de Defensa, Iván Velásquez, para evaluar una posible respuesta.

Las negociaciones entre el Gobierno de Colombia y el ELN

El Gobierno de Colombia y el ELN habían iniciado conversaciones de paz en 2016, cuando el presidente era Juan Manuel Santos, quien acababa de firmar un acuerdo similar con las FARC. Sin embargo, esas negociaciones fueron congeladas en 2018 por el sucesor de Santos, Iván Duque, después de que el ELN atentara contra una escuela de policía y dejara 22 muertos.

Estimaciones oficiales calculan que el ELN tiene presencia en 22 de los 32 departamentos de Colombia, donde persiguen las rentas del narcotráfico y la minería ilegal. Según el centro de estudios independiente Indepaz, cuenta con unos 3.500 combatientes.

