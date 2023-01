Este martes se cumplieron 190 años de la usurpación de las Islas Malvinas por parte de Reino Unido. En este marco, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata emitió un comunicado en el que convoca a distintas fuerzas políticas a unirse contra el deterioro de la Justicia argentina: "No hay soberanía posible si las instituciones de la democracia no cumplen con el mandato constitucional", advierte el texto.

En este sentido, el excombatiente de Malvinas y socio fundador del CECIM La Plata Ernesto Alonso afirmó que “la Corte Suprema no está en función de respetar y hacer valer la soberanía en nuestro territorio”.



“Hace dos años le llegó a la Corte un expediente que tiene que analizar la cuestión de fondo, las violaciones a los derechos humanos en la guerra de Malvinas. A nosotros, hace 40 años que la tortura nos duele”, señaló, en diálogo con AM750.

Y agregó: “Por eso en el comunicado hacemos un llamamiento a los distintos espacios políticos que tienen una profunda adhesión a la democracia. A nosotros nos costó mucho dolor recuperarla”.

“Lo que les permitió a los ingleses esta guerra es multiplicar por 23 los territorios usurpados, instalar una base de OTAN en las Islas, que amenaza la paz de la región”, prosiguió.

Para concluir, citó un párrafo del comunicado: “Si pensamos en recuperar la Soberanía en el Río Paraná, si exigimos que se concrete el Canal Magdalena, si pensamos en una Pesca Soberana con profundo Sentido Social, en proteger el medio ambiente, los bosques nativos, la soberanía alimentaria, el derecho de los pueblos a tener su tierra, en una Educación Pública y Gratuita, en la protección del Sistema de Salud y Previsional Argentino, en el desarrollo Científico y Tecnológico Nacional, en la Defensa de los Derechos Humanos, etc. Todo eso está en riesgo con esta Corte”.

“Todo eso está en riesgo si seguimos en manos de esta corporación política que no está en función de guardar el interés y el deseo de nuestro pueblo de seguir siendo una nación soberana”, concluyó.