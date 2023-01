Amigos y familiares de Tomás Emery, el joven de 26 años que ayer a la tarde murió tras ser chocado cuando circulaba en moto por el túnel de Avenida del Libertador y La Pampa, en el barrio porteño de Belgrano, impulsaron una exhaustiva búsqueda en las redes sociales para dar con la la persona que conducía el vehículo involucrado en el siniestro vial que se dio a la fuga tras el impacto.



Patricia, una de las amigas de Emery, dijo hoy a Télam que el siniestro ocurrió el lunes cerca de las 19, cuando el joven conducía su moto por el túnel de Avenida del Libertador “y un auto azul lo encerró, lo chocó y siguió como si nada”.



“El lunes por la noche la familia ya no pudo contactarse con él y comenzó a buscarlo”, añadió y explicó que recién un par de horas después tuvieron noticias de lo que había ocurrido. "Nosotros, un grupo de compañeros de entrenamiento, nos enteramos recién ayer”, detalló la joven.



Sobre lo ocurrido, Patricia indicó que tienen la información brindada por testigos. "No sabemos si hubo un solo auto involucrado o dos; lo que sí sabemos es que quien provocó el accidente de Tomy huyó del lugar abandonándolo” y que tanto el grupo de entrenaniento, como amigos y familiares buscan información y testigos para poder dar con el o los responsables.



Como consecuencia del impacto el joven murió en el acto y cuando llegó la Policía se solicitó la participación del cuerpo forense de la fuerza que pidió testigos de sus tareas y de la apertura de la mochila de Emery, lo que que permitió contactar a sus familiares.



Uno de estos testigos fue un joven que utiliza el usuario de Instagram Palo.Cello, quien ayer a la tarde compartió una imagen sacada desde su motocicleta en la que se ve a los efectivos haciendo los peritajes, en la que incluía el siguiente mensaje: “Anoche pasó este accidente que nos pidieron salir de testigos del trabajo forense y no veo ninguna noticia del fallecido ni del tipo que lo chocó y se dio a la fuga”.



El posteo del hombre estuvo acompañado de los hashtags #justicia #accidente #belgrano #tunelavlibertador #fallecido, en tanto varios usuarios comentaron que en esa zona hay varias cámaras de seguridad del Gobierno de la Ciudad que deben dar cuenta de lo ocurrido.



"Ayer por la tarde le arrebataron la vida a mi amigo unos hijos de la mierda. Lo encerraron y se dieron a la fuga en el túnel de Av. Libertador y La Pampa. Necesitamos testigos, información y que esto salga en las noticias. Por favor necesitamos Justicia", apuntó Agustina Fernández en un posteo en Twitter.



"La persona que se dio a la fuga es una mujer rubia con vestido negro e iba con una acompañante mujer en un auto azul. Cualquier información es de mucha ayuda por favor", continuó la joven y agregó en un tercer tuit que se trata de un automóvil "ónix azul".



"Tomy tenía 26 años y una vida hermosa por delante, los amigos no vamos a descansar hasta que salga a la luz quién provocó este accidente y lo abandonó!! Cualquier información es de valor x favor acudir a la Policía y a los medios, necesitamos Justicia por Tomy!!!", aseguró Patricia a través de Twitter.



Otro amigo, identificado como Lucas agregó: “Tomy era una de las mejores personas que conozco, brillaba todos los días como nadie. Por favor cualquier información que tengan es muy importante para nosotros, queremos aclarar la situación”.