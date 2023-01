Una nueva polémica se desató este martes cuando dirigentes de Juntos por el Cambio apuntaron contra el gobierno de Axel Kicillof y del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, por el supuesto "gasto innecesario" de 500 millones de pesos para la compra de una partida de gel lubricante, con el objetivo de invertir en salud sexual pública.

Así fue que durante las últimas horas, "Haceme tuyo", la marca de los geles provistos por la administración de la Provincia, estuvo en el ojo de la tormenta. Incluso abundaron los dichos "llenos de ignorancia", como remarcaron desde la Federación Argentina LGBT (FALGBT) y el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis Virales y Tuberculosis.

En este sentido, fuentes de Salud bonaerense precisaron a Página/12 que "Haceme tuyo" no es un programa, sino "una inscripción en el packaging" de los geles de 2 gramos que se entregan en conjunto con el preservativo en hospitales públicos y centros clínicos de toda la Provincia.

"Siempre se compró gel que se entregaba junto con los preservativos. Lo que se modificó es la presentación del gel a adquirir y que se puede entregar de manera individual sin preservativo. Esto tiene que ver con minimizar el desperdicio, debido a que no todas las personas que usan preservativo usan gel, y se optimiza la inversión", explicaron

"Los elementos, insumos y medicamentos que los ministerios de salud del mundo compran que son para cuidar la salud de las personas, porque no todos los grupos poblacionales pueden acceder a los mismos recursos y es deber de los Estados cuidar la integridad de su población", remarcaron.



Asimismo, se señaló que los elementos de cuidado sexual "son insumos probados para cuidar la integridad física de personas en el acto sexual y evitar lesiones, infecciones y enfermedades".

Respecto a la compra, se detalló desde la Provincia que en 2022, se asignó "una partida presupuestaria como en tantas otras líneas de cuidado del Ministerio". "Lo que se hizo ahora fue firmar la readecuación para poder comprarlo en 2023, es decir, un paso administrativo", concluyeron.

"Lo que molesta es que hay un Estado que cuida a su pueblo", aseguró Nicolás Kreplak

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, manifestó que "lo que más molesta es que hay un Estado que cuida a su pueblo", al responder por redes sociales a los representantes de la oposición que cuestionaron la compra de geles.



"Estamos gestionando, cumpliendo la ley y cuidando a nuestra población. La compra de elementos de prevención y cuidado de la salud sexual no es algo nuevo. Siempre se hizo y todos los insumos tienen que ser proveídos por el Estado. Nada sorprende. Mal informan y confunden", indicó el funcionario bonaerense.

Además, Kreplak publicó un enlace que redirecciona a la Ley Nacional De Respuesta Integral Al VIH, Hepatitis Virales, Otras Infecciones De Transmisión Sexual -ITS- y Tuberculosis publicado en el Boletín Oficial de la Nación y destacó que el "capítulo VI, punto 5 inciso J, lo deja muy claro".

"Las compras de estos elementos no son nuevas. (El expresidente Mauricio) Macri lo hizo, (la exgobernadora María Eugenia) Vidal también, pero de una manera que se derrochaba muchísima cantidad", agregó.



El titular de la cartera sanitaria bonaerense explicó que "en particular el proceso de compra iniciado para la adquisición de geles, tiene como objetivo el cuidado de la salud sexual de varios grupos poblacionales, pero además significa un ahorro para el Estado bonaerense" y detalló que este producto "en el mercado sale casi $2.000 y nuestro precio de referencia es de $500".



En este sentido, aseguró que "siempre se entregó el gel de 2gr. en conjunto con el preservativo, pero no toda la población utiliza ambos".



"Lo que más molesta es que hay un Estado que cuida a su pueblo. A todos: mayorías y minorías. Y a la oposición, que evidentemente tanto le importa la salud bonaerense, la invito a dar la discusión y votar los proyectos sanitarios que hace meses ignoran en la Legislatura", cerró.

Los diputados hablan de "locura"

Las críticas de los diputados nacionales Diego Santilli y Cristian Ritondo apuntaron a desestimar el programa "Haceme tuyo" y las acciones que implementa. "Aunque no lo creas, esas son las prioridades del kirchnerismo", señaló Santilli en sus redes sociales.



"Necesitamos saber de forma urgente si es cierto que van a gastar 500 millones de pesos en la compra de un millón de geles íntimos. De ser cierto, detengan esta locura", escribió por su parte Ritondo.

Geles, salud y verdad

"Basta de odio", reclamaron, en tanto, las organizaciones que integran el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis Virales y Tuberculosis, en la carta pública "Más geles, más Salud y más Verdad".

El texto manifestó "el enfático repudio a las expresiones que desde un segmento de la dirigencia política y algunos medios de comunicación han iniciado utilizando de manera controversial y especulativa las acciones de salud pública previstas en la normativa vigente".

