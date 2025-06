Con la vuelta de la Fórmula 1, el inicio del renovado Mundial de Clubes y nuevos cruces por la Copa Argentina, este fin de semana llega cargado de acción deportiva. También habrá definiciones en la Liga Nacional de Básquet y una nueva jornada en la Primera Nacional.



Fórmula 1

Franco Colapinto se sube a su Alpine en el GP de Austria:

Sábado:

7.30: Prácticas Libres 3

11.00: Clasificación

Domingo:

10.00: Carrera

Transmisión: Fox Sports y Disney+ Premiun

Copa Argentina

Se retoman los 32avos del certamen federal:

Viernes:

21.30: Belgrano vs Defensores de Belgrano

Sábado:

13.00: Rosario Central vs Unión

Domingo:

17.00: Independiente vs Gimnasia y Esgrima (M)

Transmisión: TyC Sports

Mundial de Clubes

El torneo intercontinental comienza a definir los 4tos de Final y Messi enfrenta a su ex club:

Sábado:

13.00: Palmeiras vs Botafogo

17.00: Benfica vs Chelsea

Domingo:

13.00: PSG vs Inter Miami

17.00: Flamengo vs Bayern Munich

Liga Nacional de Basquet

Instituto puede cerrar su serie, mientras que Boca va por el pase a la final en Santiago del Estero:

Viernes:

20.05: Regatas vs Instituto

22.10: Quimsa vs Boca

Primera Nacional

Comienza la fecha número 20 y empieza a definirse el cuadro del Reducido de cada zona:

Sábado:

15.00: Arsenal vs Colegiales

15.00: Tristan Suarez vs Ferro

15.15: Chacarita vs Chicago

15.30: CADU vs Almirante Brown

17.15: Temperley vs Chaco For Ever

18.00: Deportivo Madryn vs Quilmes

18.00: San Martín (T) vs Patronato

Domingo:

14.45: All Boys vs Atlanta

15.00: Estudiantes vs Central Norte

15.30: Alvarado vs Racing (CBA)

15.30: Maipu vs San Miguel

15.30: Güemes vs Los Andes

16.00: Gimnasia y Tiro vs Almagro

16.00: Estudiantes (RC) vs Agropecuario