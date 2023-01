El gobierno nacional desmintió que baraje la posibilidad de refomar el Consejo de la Magistratura por decreto, así lo confirmó el ministro de Justicia Martín Soria ante una consulta de Página12. La noticia había sido instalada previamente por los diarios amigos de la oposición a partir de una entrevista del ministro en Radio con Vos. Durante la entrevista le preguntaron si existía esa posibilidad. El ministro dijo que el artículo 99 de la Constitución Nacional no lo impedía. Nada más. Eso no implica ni que el gobierno o él estudien esa opción sin embargo el tema escaló en los portales como si fuera una opción en estudio citando como fuente la entrevista del propio ministro. “Son las cosas que muestran que lo que realmente les interesa a estos diarios es que el Consejo de la Magistratura no funcione a como de lugar”, señalaron en tanto fuentes del gobierno.



Acá el audio de la entrevista en cuestión difundida por el ministro. Una pregunta y una respuesta que comienza diciendo una cosa pero dice otra: