Este jueves estrenará por segunda vez en Argentina la obra La última sesión de Freud, luego de su primera aparición en las salas hace diez años. En aquella ocasión estaba protagonizada por Jorge Suárez en el papel de Sigmund Freud y por Luis Machín en el del periodista y escritor británico C. S. Lewis. En su regreso a los escenarios, Machín se pondrá esta vez en la piel del padre del psicoanálisis.

"Yo siempre me siento mucho más cercano a Freud, claramente. Igualmente era un era un desafío hacer a Lewis sin tener la convicción que tenía ese hombre. Es lo que hacemos los actores y las actrices, nos metemos en la piel de gente que por ahí piensa totalmente lo contrario, sin hacer un juicio moral, porque si no no podés componer nada", reflexionó el actor en AM750.

"La idea es precisamente esa: mostrar a la gente puntos de vista tan opuestos y que igualmente sea un encuentro de una calidad humana superlativa", agregó.

Obra multipremiada en todo el mundo, La última sesión de Freud tuvo su estreno en 2010 en Nueva York y transcurre durante el día que Inglaterra le declara la guerra a Alemania y comienza la Segunda Guerra Mundial, en 1939.



La propuesta es un diálogo entre un Freud de 83 años, en sus últimos días de vida, y Lewis, interpretado esta vez por Javier Lorenzo, un profesor de la Universidad de Oxford que era ateo y se convirtió al catolicismo. "Eso Freud no lo podía soportar. Durante lo que dura la obra se da este encuentro en donde la ciencia y la religión están expuestos a su máximo nivel, en una discusión profunda y muy humana", detalló Machín.

Además, el actor contó su experiencia en la composición del médico austríaco: "Fue todo un desafío porque van muchos psicoanalistas a ver la obra, en base a lo que hace diez años y por lo que ya vi en estos dos o tres ensayos con público. No solo iban muchos psicoanalistas, también muchos religiosos, porque Lewis tiene una cantidad de seguidores notable".

La obra continúa con el mismo equipo de hace una década: Daniel Veronese en la adaptación y dirección, escenografía de Diego Siliano y vestuario de Laura Singh.

La última sesión de Freud estrena este jueves a las 20 horas en el teatro Picadero. Las entradas están disposibles en el sitio web de Plateanet.