Desde su estreno en el Festival de Venecia viene señalándose a Argentina, 1985 como uno de los títulos internacionales –es decir, no estadounidenses ni ingleses- con destino protagónico para la temporada de premios. Sin embargo, tal como dijo a este diario uno de sus productores, Axel Kuschevatzky, “es un año de competencia muy fuerte, de películas de perfil muy alto”. Basta ver los títulos que enfrentará en Mejor Film en Lengua No Inglesa de los Globos de Oro para validar esa afirmación: la belga Close, la surcoreana Decision to Leave, la alemana Sin novedad en el frente y la india RRR.



Son muy distintas entre sí, pero Close y Decision to Leave están hermanadas por el hecho de haber tenido sus proyecciones bautismales en Cannes y haber estado, al igual que Argentina, 1985, entre las nominadas para las categorías internacionales de todas las entidades que anunciaron sus ternas en las últimas semanas, con los Satellite Awards y los Critics' Choice Movie Awards. Como la película de Santiago Mitre, también pasaron el primer corte eliminatorio en la carrera del Oscar y de los BAFTA, cuyas ternas se conocerán el 19 y el 24 de enero, respectivamente.

La surcoreana Decision to Leave volvió de Cannes con el premio a Mejor Director para Park Chan-wook. Si el nombre resuena en la memoria, se debe a que se trata del responsable de Oldboy (2003), aquella película sobre un hombre de negocios dispuesto a vengarse de quienes lo secuestraron y mantuvieron encerrado durante 15 años. Su último film muta violencia por romance noir con la historia de un detective que se enamora de la principal sospechosa de un homicidio.

El viaje de Close, en cambio, fue más corto, pues proviene de Bélgica. Dirigida por Lukas Dhont (Girl, 2018), esta película sobre el fin de la amistad de dos chicos de 13 años y la búsqueda de consuelo de uno en la madre del otro tiene como principales antecedentes el Gran Premio en Cannes y el reconocimiento a Mejor Película de Habla No Inglesa concedido por la National Board of Review, una asociación formada por cineastas, académicos y profesionales de la industria.

Otras dos películas con nada en común, salvo su pertenencia al catálogo de Netflix: la india RRR asomaba como una fija en la carrera del Oscar, pero aquel país sorprendió enviando como represente a la Academia de Hollywood a Last Film Show, que ya quedó afuera. De todas formas, la faraónica, delirante película de acción (y musical y comedia y drama romántico, pues no hay género que el realizador S. S. Rajamouli no incluya en las tres horas de metraje) sobre dos revolucionarios enfrentados entre sí que unen fuerzas para luchar contra los colonizadores británicos en la década de 1920 continúa en carrera en los BAFTA, tiene cinco nominaciones para los Critics’ Choice (incluyendo Dirección, Película y Película Extranjera, donde se las verá otra vez con Argentina, 1985) y para los Satellite Award, donde competirá en Mejor Película y no en la categoría Internacional.

El caso de Sin novedad en el frente se explica, principalmente, por la fuerza que viene haciendo Netflix para colarla en las premiaciones. Dirigida por el alemán Edward Berger, la película sobre las traumáticas experiencias de un joven soldado teutón durante la Primera Guerra Mundial tiene una impronta antibelicista que puede jugarle a favor en un contexto atravesado por la invasión de Rusia y Ucrania. Además de su nominación en los Globos del Oro, continúa en carrera por el Oscar y el BAFTA.