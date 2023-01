Las declaraciones de Antonio Aracre, el ex CEO de Syngenta y próximo jefe de asesores del presidente Alberto Fernández, acerca de una reforma laboral siguen levantando críticas en el universo del kirchnerismo. La senadora bonaerense María Teresa García le dedicó a Aracre que "¿usted tiene idea de lo qué es el Peronismo, Perón, Evita, los trabajadores, sus derechos...? Si no tiene idea, cobijese en ese cargo, y no hable! Tenga respeto por los que luchan todos los días".

En una línea similar se había manifestado el cosecretario general de la CGT y adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, que anticipó que "vamos a rechazar cualquier intento de reforma laboral". "Siga soñando con llevar adelante una reforma laboral. Como peronistas no podemos aceptar cualquier intento para perjudicar a los trabajadores", indicó Moyano.

Aracre había dicho, en una entrevista con el diario La Nación, que entre los temas que podrían abrir el diálogo entre el oficialismo y la oposición estaba una "modernización laboral para la franja de menores de 30 y los adultos mayores de 50". Consideró que es necesario “flexibilizar y modernizar los procesos para incorporar al mundo laboral a seis millones de argentinos con trabajo informal".

Luego, el ex Syngenta aclaró que "mi intención fue proponer un debate pensando en que los muchos millones de argentinos que hoy tienen un trabajo informal y precario puedan acceder a uno que les garantice una obra social, jubilación y paritarias sin que se modifiquen los derechos adquiridos del resto". El exdiputado y abogado laboralista Héctor Recalde aseguró que "el empresario Aracre pretende instalar la flexibilización laboral".