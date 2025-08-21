El empresario de la carne, Alberto Samid, lanzó duras críticas al gobierno y lamentó que en un importante país productor de materia prima como es Argentina haya tantas personas que no pueden acceder a este alimento a diario.



“El tema no es la carne, es el general. Todos los meses se vende menos. Creo que es el peor momento de la historia argentina para la gente y el país”, comenzó explicando ante la pregunta de Branca de Vuelta.

Y añadió: “Porque se robaron el petróleo, el oro, el litio y ahora vienen por el agua. No se conforman con nada los de afuera. Y la gente, cada mes que pasa, está peor”.

Así, mientras el Congreso daba luz verde al veto de Javier Milei al aumento a los jubilados, se lamentó: “Los jubilados no pueden comer carne. Somos el tercer país del mundo en producción de carne. Somos el tercero, después de Estados Unidos y Brasil. Y no puede ser que nuestros jubilados no puedan comer carne”.

Según dijo, “el precio (de la carne) no es el problema, el problema son los salarios”. “El precio es normal. Lo que no da son los salarios”, aseguró sobre los ingresos de los argentinos.

En otro tramo de la entrevista, Samid negó haber tenido un acercamiento al espacio de Javier Milei durante el 2023: “Yo no lo conozco a Milei. Yo un día estaba discutiendo lo que estaba pasando que estaba mal en ese momento. Y Milei no era nada. Qué le echamos la culpa, dije, si no había asumido”.

“Le estaban echando la culpa cuando no era nada, cuando era diputado. Ahí lo salí a defender. Pero yo jamás hablé con él. Ahí inventaron que yo quería estar con Milei. Yo fui, soy y seré peronista”, aclaró.

Tras lo que finalizó: “No tengo nada que ver con Milei. El único acercamiento fue ese. Lo defendí porque le echaban la culpa de un problema del momento. Nunca tuve un coqueteo con Milei. Anteriormente, él me había peleado en un canal de televisión”.