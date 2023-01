A casi una semana del choque fatal en Punta del Este, en el que murieron dos jóvenes argentinas, trascendió la declaración de una de las sobrevivientes, que viajaba en la camioneta conducida por Nicolás Rocca, único imputado en la causa. “No estoy bien segura, pero para mí nos cruzamos de carril porque el volantazo lo dimos para la derecha”, dijo Josefina Elissondo, de 22 años, quien viajaba en la parte trasera del auto.



Las declaraciones de la joven se dieron el 5 de enero pasado, un día después del accidente, mientras estaba internada en el Hospital Maldonado. “Yo venía sentada en el auto, en la parte trasera y al medio. Veníamos cinco personas, dos chicos adelante y tres chicas atrás. Recuerdo que veníamos por la Ruta 104 en dirección al mar”, dijo ante personal de la Policía, citó el medio local El Observador.

“Yo venía prestando atención a la ruta pero en un momento me distraje, y cuando me di cuenta ví que venía un auto frente a nosotros. No estoy bien segura, pero para mí nos cruzamos de carril hacia la izquierda, porque el volantazo lo dimos para la derecha”, agregó.

Por su parte, el abogado de Rocca, Ignacio Durán, señaló el sábado a Telemundo que su cliente “es una víctima más del accidente. Nicolás me dice que no invadió el carril contrario. Lo dijo antes de quebrarse, porque se puso a llorar. Repite que no invadió ningún carril”.

Aunque todavía no están claros los motivos del accidente, las autoridades precisaron que en la zona dónde ocurrió el choque la ruta, en el departamento de Maldonado, tenía doble línea amarilla, es decir, no se podía cruzar de carril.

El caso quedó a cargo del fiscal Sebastián Robles de la ciudad de Maldonado, quien espera el informe del departamento de Accidentología de Policía Científica. Hasta el momento, se determinó que Rocca circulaba con alcoholemia positiva, ya que tenía 0,18 de alcohol en sangre, y en Uruguay rige la normativa de tolerancia cero al volante.

Según dispuso la Justicia de Uruguay, el único imputado no podrá salir del país por 45 días y tampoco podrá estar en contacto con el resto de los sobrevivientes.



El choque fatal en Punta del Este dejó dos víctimas fatales. Foto: Gentileza Marcelo Umpierrez





“Nicolás siempre fue un conductor prudente”, dijo otra de las involucradas

Milena Antún, otra de las involucradas que viajaba en el asiento trasero del vehículo conducido por Rocca, dijo haber viajado varias veces con Nicolás en el auto. “Si bien no recuerdo ese viaje, puedo decir que cada vez que viajé con él, siempre fue un conductor prudente. Es más, justo el auto era nuevo así que siendo un coche nuevo lo cuidaba mucho”, dijo, según reprodujo El País de Uruguay.

Contó que ella era amiga de él y de otro de los jóvenes que iba en el vehículo, Juan Pablo Sentero, y que no conocía a las otras dos chicas, Josefina y Nazarena Sierra. “Nicolás las llevó de onda porque no tenían cómo volverse del after”, dijo.

Sobre el momento del accidente, relató: “Los recuerdos que tengo son haberme subido al auto y saludar a las chicas. El siguiente es estar riéndonos de algo, y el siguiente es estar tirada en el pasto moviendo a Juan que escupía sangre, intentando hacer que no cierre los ojos hasta que llegue la ambulancia”.

El choque fatal en Punta del Este

El choque en el que murieron Micaela Trinidad y Josefina Ferrero, de 26 y 27 años, se registró el último miércoles 4 de enero en horas de la tarde en la Ruta 104 de Punta del Este. Involucró a dos vehículos que trasladaban en total a nueve pasajeros, todos de nacionalidad argentina.

Micaela Trinidad y María Josefina Ferrero, víctimas fatales del accidente en Punta del Este. Imagen: @josefina.ferrero

En el Ford Ka viajaban cuatro ocupantes: Trinidad, la conductora; Ferrero; su acompañante; Melanie Larraburu, quien sufrió una fractura de pelvis; y Camila Palacios, quien permanece internada en coma inducido.

Y en el Volkswagen Nivus circulaban cinco personas: Nicolás Rocca, el conductor, quien permanece internado tras haber sido sometido a una cirugía abdominal; Nazarena Sierra, Milena Antún, Josefina Elissondo y Juan Pablo Sendero, internado en coma inducido pero estable.