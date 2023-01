En medio del juicio contra los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, se dio a conocer una triste noticia: un joven de 18 años recibió una brutal golpiza en patota a la salida de un boliche en Cañuelas.

La víctima se llama Demián Páez. El sábado pasad fue a bailar el sábado junto a dos amigos a un boliche y a la salida fue atacado por una banda integrada por 10 personas no identificadas que lo golpearon sin conocerlo.

En diálogo con Telenueve, Demián Páez contó: "Estábamos esperando el remis y ahí ya nos empezaron a gritar y a tirar piedras. Nosotros nos tratábamos de alejar, hasta que nos alcanzaron y nos empezaron a pegar".

"Mucho no me acuerdo porque cuando me dieron una patada ya perdí la conciencia", agregó. Además, otro de los jóvenes que también estaba en el grupo dijo que los agresores ya habían golpeado a otro chico que había salido del boliche.

Afortunadamente, la amiga lo protegió: "Yo me le acerqué y le cubrí la cabeza para que no le peguen más. Me querían correr, pero no me alejé. Nunca viví algo así", sostuvo la amiga.

Mirá el testimonio completo.