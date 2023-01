El exbailarín Maximiliano Guerra, sumado a las huestes del PRO, realizó unas polémicas declaraciones que deben haber sonado como música a los oídos del núcleo duro del macrismo. En una entrevista televisiva afirmó que Cristina Fernández de Kirchner "fue lo peor que le pasó a la Argentina" y que "hizo más daño que la dictadura".

Sucedió en el canal A24, entrevistado por Esteban Trebucq. "El país que nos van a dejar va a ser tierra arrasada, un pozo tremendo, mucho peor de lo que tomaron y mucho peor de lo que dejaron antes", aseguró el otrora participante de Bailando por un sueño, al tiempo que anticipó un eventual ajuste si su espacio regresa al gobierno. "Vamos a tener que hacer cosas con consentimiento de la sociedad", en el plano laboral y otras áreas.

En ese punto, Guerra manifestó que "Cristina fue lo peor que le pasó a la Argentina" y añadió: "Cristina le hizo más daño a la Argentina que la dictadura". En ese punto, un colaborador del conductor acotó: "Es un montón", tratando de contextualizar semejante frase, a lo que Trebucq lo frenó con un gesto para que Guerra siguiera con semejante argumento.

Trebuq finalmente le recordó que hubo desaparecidos en la dictadura, un régimen incomparable con cualquier gobierno democrático. "Es lamentable y triste y tenemos que recordar siempre para que no nos vuelva a pasar y también tenemos que recordar lo que hizo Cristina para que no nos vuelva a pasar", respondió Guerra en una nueva equiparación, como si fuera lo mismo el gobierno del golpe, los 30 mil desaparecidos, la guerra de Malvinas, la censura, la persecución y la destrucción del aparato industrial y otro votado dos veces en las urnas y ceñido al Estado de derecho.

No es la primera vez que Guerra llama la atención con declaraciones provocadoras. En mayo de 2020 criticó por Twitter las medidas de aislamiento por la pandemia de coronavirus y dijo que la cuarentena era "comunista" y que el gobierno de Alberto Fernández impulsaba "guetos". Como si nada, mezcló comunismo y nazismo.

Un año más tarde, también en Twitter, apuntó contra el lenguaje inclusivo. "Fui a una oficina a realizar un trámite, en el vidrio había un cartel que decía: ‘Todes les abuelites serán atendides pronte’ (Lenguaje inclusivo?). No me gustó y comencé a hablar con lengua de señas, obvio, no me entendían. Llamaron a otra empleada, tampoco entendía nada”, escribió al copiar una cadena contra el uso de la e. Ahora subió la apuesta.