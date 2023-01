Con la llegada de la temporada de verano, el Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires comenzó una campaña de donación de sangre a lo largo y ancho de todo el territori, pero haciendo foco en los destinos turísticos de playa. Tal como marcó su directora Laura González, históricamente en verano baja la cantidad de donantes. “La gente se va de vacaciones y se olvida de que existen enfermos”, resaltó. Para que ello no ocurra, desde el Instituto tomaron la decisión de ir a los lugares elegidos por los turistas a realizar colectas externas con el fin de que la gente ponga el brazo. “Hicimos una folletería que tiene un código QR, el cual la gente puede escanear y allí aparecen los puntos de donación en toda la provincia de Buenos Aires. Queremos una provincia donante” resaltó.

La institución conducida por González cuenta con una red llamada “@sangrecirculando”, en donde se pueden apreciar los lugares disponibles para donar, tanto en la costa como en el resto de la provincia, y a su vez quitarse las dudas que tengan respecto a todo lo que abarca la donación. “Ahora que está todo el mundo allá, tenemos que tener pensado que si pasa algo debe haber un buen stock. Organizamos un tráiler que va a estar en distintos puntos de la costa, para que la gente vaya a donar. Cuando están en la ciudad dicen que no puede faltar al trabajo para ir a donar, pero estando de vacaciones eso no ocurre. Es una cuestión de pensar en el otro, son quince minutos” resalta la directora, quien hace hincapié constantemente en los valores atados a la actitud de donar. Mar del Plata, Miramar, Villa Gesell y Pinamar, algunos de los puntos de donación.

“Hay que llevar la cultura de la donación a la empatía y a trabajar los valores. Ayer doné plaquetas y seguí trabajando, hay que desmitificar que uno no puede trabajar si dona. Uno en la vida nunca sabe en qué momento puede llegar a necesitar, lo que queremos es no presionar a un familiar que pasa un momento dramático a que busque donantes, porque no los consigue al estar todos de viaje” resalta González, quien a su vez destacó que todo lo referido a oncología y pacientes con leucemia, se realiza con un importante sostén de sangre. “Nuestros bancos deben tener ese respaldo antes de que pase, porque buscar donantes cuando ya pasó es tarde. La sangre debe ser estudiada y a veces no hay tiempo. Es una cuestión de empatía y solidaridad, es muy importante tener las heladeras llenas” aseguró.

Para donar en la provincia de Buenos Aires, se debe tener entre 16 y 65 años y pesar más de 55 kilos. Si el donante fue vacunado por COVID, debe esperar a que pasen tres días. O, como advierte Laura González, resulta más útil primero donar y luego vacunarse. Además, se debe estar en pleno estado de salud. Previo a la donación, se realiza una entrevista médica que indica si el interesado está apto o no. “Aquel que no puede donar por alguna causa particular, con que promueva la donación alcanza porque atrae otros donantes” afirma González, quien destacó el rol de los medios de comunicación asegurando que “nos permiten llegar a la comunidad sana y eso ayuda a que muchos entiendan la importancia de la donación” remarcando a estos como “una estrategia para incluir a la gente”.

En lo que respecta al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, González señaló: “estamos todos coordinados y trabajamos de manera mancomunada, el equipo funciona si todos vamos para el mismo lado. Todos los viernes tenemos reuniones de gabinete”. A su vez, contó que en el Operativo Sol a Sol cuentan en el tren sanitario con gente que promueve la donación. Por otro lado, la directora hizo foco en una reciente polémica: “En este revuelo que hubo por el tema de los preservativos, para mi es importante dar apoyo a que sí se repartan los profilácticos porque si los chicos se cuidan en las relaciones, no perjudican al que recibe la sangre en caso de donar. Hay que darle atención de calidad a los bonaerenses”.

En cuanto a la cultura de la donación, la directora del Instituto de Hemoterapia trazó un paralelismo con el viejo continente, asegurando que “Europa es un continente habituado a donar sangre porque tiene una historia de guerra”. “Nosotros, como no tenemos esa historia, debemos empezar a cambiar culturalmente transmitiéndole a nuestra gente que debe tener la habitualidad de donar sangre” aseguró.

Dónde donar

La unidad móvil estará presente en Villa Gesell del 15 al 22 de enero, en calle 139 y Playa (Muelle), de 8 a 13, mientras que durante la segunda parte de enero habrá colectas externas en los siguientes puntos: