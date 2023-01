2022 se fue a toda prisa, casi sin avisar, entre la tercera coronación del Mundial de Fútbol, los festejos que colmaron de abrazos cada rincón del país y las tradicionales celebraciones navideñas. Pasó de todo en esos últimos y más emocionantes quince días que se tenga memoria. Más allá de lo deportivo y religioso, también varias expresiones artísticas tuvieron sus hitos que siguen dejando su impronta como una huella indeleble en el terreno de juego de la cultura local. Por caso, la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario (OSPR) despidió a su director titular, el maestro David del Pino Klinge, uno de los más reconocidos en la dirección latinoamericana.

El músico, de origen peruano, asumió en 2015 el cargo que dejó vacante el suizo Nicolas Rauss y durante siete años al frente de la dirección artística de la institución comandó con prestigio esa nave de más de cien tripulantes que, a modo de balance, logró dar un paso decisivo hacia la excelencia musical, ofreciendo una renovación del repertorio, mostrando obras de compositores argentinos y rosarinos y difundiendo la orquesta hacia nuevos públicos, entre los principales mojones de su gestión.

Fue en 2008 cuando este director conoció la orquesta como invitado de Rauss a quien sucedería en 2014. Desde entonces se hizo cargo de la programación investigando estilos diversos, desde los vastos repertorios clásicos del siglo XVIII, XIX y XX, hasta la realización del ciclo de Sinfonías de Gustav Mahler, y de otros que la orquesta nunca antes había tocado en vivo como la emblemática cantata “Alexander Nevsky” de Serguéi Prokófiev, puntos fuertes que dejan un legado fundamental en miras al futuro.

La despedida, en su último concierto.

Desde Chile, país al que llegó a principios de enero para instalarse y hacerse cargo plenamente de la Orquesta de la Universidad de Santiago, dialogó con Rosario/12, sobre lo vivido en la Sinfónica de Rosario a la que volverá, anticipó, en junio y septiembre, como principal director invitado de la que, hasta hace pocas semanas, fue su casa.

–Cuando asumió como director dijo que “el sonido de la orquesta (estaba) lleno de esperanza y energía”. ¿Cómo lo definiría ahora?

–Con el peligro siempre latente de ser muy autorreferente, te diría que ahora es mucho más cercano a lo que considero un ideal de sonido orquestal con sonoridades no tan estridentes en los agudos, y más importante en los registros centrales, después de algunos años de estar reubicando la orquesta para conseguir una proyección de los bajos. Creo que hemos llegado a un ideal de sonido donde los graves no solamente están presentes sino muy definidos. A mí me gusta que no se disparen demasiado los agudos y tener una sonoridad más envolvente en toda la orquesta. Y eso lo encontré tras dos años de cambios y experimentos hasta hallar la mejor posición para esta sonoridad.

–Además de su partida, en 2022, se fueron de la orquesta músicos muy importantes...

–Emblemáticos. Dos privilegios que me tocó vivir en Rosario: dar la bienvenida a una importante cantidad de nuevos músicos talentosos. Desde 2015 creció con un cambio generacional. Y la emotividad y gratitud de despedir, con mucho reconocimiento, a músicos que dieron toda su vida a la orquesta. Con riesgo de olvidar algunos menciono a Carlos Pagura, primer contrabajo, Luis Giavón, oboísta de tantos años, y por supuesto a Rodolfo Marchesini, primer violín, un músico que vivió la orquesta de manera apasionada, modélica, sacrificada en tiempos muy difíciles en los que se requería, más que tocar el violín, estar en reuniones para conseguir la estabilidad y permanencia de la orquesta. Son personas que colaboraron a que la formación sea lo que es hoy. Fue un privilegio organizarles las despedidas frente al público, contando sus historias y aportes.

–Uno de los puntos fuertes en su gestión fueron los conciertos didácticos y la apertura a nuevos públicos. ¿Cuál es el balance de esto?

–La orquesta venía haciendo una convocatoria masiva a estudiantes y colegios. Es algo que no inicié yo sino que venía en su ADN y se convino con mi entusiasmo por libretos originales, divertidos y serios al mismo tiempo, dirigidos a diferentes grupos etáreos. Ahí se produjo una muy hermosa unión de fuerzas, y cada año pude involucrar desde la parte más didáctica a otras más fantasiosas con y sin elementos visuales, con y sin participación de elementos teatrales. Son de las actividades que con más felicidad recuerdo de Rosario. Mi colaboración fue modernizar, refinar y renovar los libretos pero no entusiasmar ni convencer a la orquesta a hacerlos. Es una tarea que viene haciendo ella modélicamente y que, cabe resaltar, no siempre es habitual en las orquestas del mundo. La de Rosario, es la orquesta que tiene más actividades didácticas del país.

–De tus casi 45 años como director, unos 38 estuviste al frente de orquestas de capitales del mundo. Pero hace ocho llegaste a una ciudad que no lo era. ¿Por qué?

–Considero que, siguiendo el ejemplo de tantas ciudades europeas y estadounidenses que no son capitales, Rosario es un centro musical de primer orden. A nivel de Argentina, es un claro ejemplo. Si bien Santa Fe es la capital política, la actividad musical sin lugar a dudas más importante es la local. Y eso tiene que ver con la calidad de la orquesta pero también con el entusiasmo y presencia permanente del público en cada concierto, la calidad acústica del teatro, la no excesiva lejanía de Buenos Aires que hace sencillo traer a muchos artistas. No tengo dudas que Rosario, después de Buenos Aires, es la ciudad con mayor actividad musical de calidad, sin desmerecer lo que pasa en Córdoba o Mendoza.

–¿Cuáles son los máximos logros personales alcanzados con la orquesta?

–Un director artístico, por lo menos en mi caso, se compromete siempre con las personas, tiene que considerar primero las circunstancias de todos los músicos, ladrillos vivos de una pared. Porque en toda orquesta hay personas católicas, ateas, agnósticas, judías, de diferentes opciones políticas, sexuales, culturales y de un contraste marcado de edades. Es un mundo tan heterogéneo que, mágicamente, el día del concierto se convierte en una sola persona, respirando y moviendo los arcos al mismo tiempo; es una situación bien original. No estoy inventando nada al decir lo que muchos sociólogos expresaron desde principios del siglo XX que una orquesta sinfónica es el reflejo de una sociedad. Pero yo diría que con una diferencia: la sociedad, que tiene todos esos contrastes, nunca tiene el momento de hacer un trabajo en conjunto, simultáneo y en el mismo instante. Involucra lo intelectual pero también lo físico. Esa circunstancias hace que, para un director titular, sea un tesoro dificil pero maravilloso la dirección de las personas. Tratar de resolver las muchas crisis diarias que hay no solamente de buen humor sino creyendo, sinceramente, que a pesar de esa disciplina que tiene que haber al momento del concierto, sigue existiendo mucho espacio para la individualidad. Creo que esa es una de las maneras que me han ayudado a ser un titular exitoso en estos años. Es entender que hay que negociar las libertades individuales con una disciplina grupal indispensable a la hora de hacer la música. Porque se te puede escapar el control y la experiencia te va enseñando que, sin perder un ápice de la indispensable disciplina de comportamiento, de concentración y de ejecución musical, es una alegría dar espacio a los caracteres individuales. Me voy de la orquesta con mucho cariño. Fui muy feliz en Rosario, donde hice amigos y afectos de personas de muy marcada diferencia a la hora de pensar.