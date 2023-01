En las últimas horas, Moria Casan se convirtió tendencia en las redes sociales luego de que se popularizara una foto suya luciendo una bikini en la playa. Si bien la imagen por sí sola no tenía una particular relevancia, cobró notoriedad a raíz de una discriminación que recibió de parte de una internauta, que apuntó contra el cuerpo de la diva y le pidió que se ubicara porque es “una mujer mayor”. La exvdette, fiel a su estilo, no se quedó callada y su respuesta fue contundente: "Tapate vos".



La usuaria de Twitter @solemali4 no disimuló su prejuicio a cuando subió a su cuenta una foto de Moria en la playa vestida con una bikini negra con transparencias en su corpiño y lentejuelas en la parte inferior, una gorra colocada hacia atrás y gafas negras. Junto a la imagen, la mujer escribió: “Tápese señora. Ubíquese como lo que es: una mujer mayor”, y acompañó el mensaje con emojis para expresar "disgusto o asco".

Casan no se quedó callada y le respondió con contudencia: “Me amo. Tapate vos, imbécil, que gastás una picture en mí”, lanzó la diva, que luego contextualizó la imagen y contó que estaba en la playa Bristol de Mar del Plata cuando fue retratada.

“El tajo que se ve arriba de mi pelvis es mi tatoo predilecto, mi cesárea. Grasa + celulitis + cesárea = libertad”, afirmó Moria, a la vez que precisó que el corpiño era de lencería y la parte inferior, de Moschino, una reconocida marca de ropa italiana.

Finalmente, la exvedette agradeció los mensajes de apoyo, apuntó contra quienes la critican y defendió la playa de Mar del Plata donde suele veranear. “Amé La Bristol, gente anticareta, cuando fui al mar pisé una milanesa y orgasmeé #prueben”, cerró fiel a su estilo.

La polémica desatada a partir del comentario de la usuaria fue tal que Twitter decidió eliminar el posteo por “incumplir las reglas”.

Más repercusiones

Entre los mensajes de apoyo a Moria se destacó el de la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien salió en defensa de la actriz. “Tape sus juicios y prejuicios, amiga”, tuiteó la funcionaria en respuesta al posteo de la usuaria.

Y agregó: “Es muy de mujer menor opinar sobre el cuerpo de las demás. Y mucho más menor aún es creer que hay edad para la libertad, el placer o el disfrute de la vida”. “Gracias Moria Casán por tu libertad. La Revolución de las Viejas te banca mucho”, cerró.





Casan se hizo eco del tuit de Cerruti y respondió, también a través de Twitter: "La revolución de la verdadera libertad", escribió.