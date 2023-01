El primer capítulo de la serie “, adaptación del reconocido videojuego de PlayStation homónimo, se estrenó este domingo a las 23 –hora argentina–. Los nueve capítulos de la nueva apuesta insignia de HBO saldrán con una periodicidad semanal. Es decir, el próximo saldrá a la luz el, a la misma hora.



El calendario previsto por los creadores de la serie marca que los siguientes episodios saldrán a la luz cada fin de semana, hasta mediados de marzo. Se estrenarán los días 29 de enero; 5, 12, 19 y 26 de febrero; y 5 y 12 de marzo.



A su vez, la obra guionada por el creador de "Chernobyl", Craig Mazin –ganador de un Emmy–, y el guionista del juego original, Neil Druckmann, se podrá ver por el canal principal HBO y en la plataforma de streaming HBO Max.

De qué trata “The Last of Us” y quiénes actúan

La nueva serie estará en el–y su precuela, lo que denota la relevancia que HBO busca adjudicarle a su nueva apuesta. Así, la pieza buscará desplazar acomo referencia en narrativas vinculadas a la

La serie está basada en su videojuego homónimo, de acción y aventuras, que cuadra con muchos rasgos del “survival horror”. Fue producido por Naughty Dog (los mismos de “Uncharted” y “Crash Bandicoot”) y distribuido originalmente por Sony Computer Entertainment.

Uno de sus grandes méritos fue proponer una historia cautivante basada en el vínculo entre sus dos protagonistas. Además, tuvo una banda sonora en la que, entre otros, participó el músico y productor argentino Gustavo Santaolalla.

De acuerdo a la sinopsis oficial de HBO, la serie “tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida”. Allí, Joel (Pedro Pascal, también en “Narcos” y “The Mandalorian”), un sobreviviente nato, intenta sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey, también en “Game of Thrones”), una niña de 14 años atrapada en una zona de cuarentena.

El reparte además incluye a Gabriel Luna, que también actuó en Terminator, y a Merle Dandridge, que interpretó a su vez un personaje del videojuego.

“En The Last of Us lo importante son los personajes y sus relaciones, y la cuestión era cómo trasladar eso de un medio que tiene sus fortalezas y debilidades a otro medio con distintas fortalezas y debilidades”, explicó Druckmann.

