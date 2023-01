Lionel Scaloni ya quedó en la historia como entrenador de la Selección Argentina, aunque se conoce muy poco acerca de sus comienzos en esta función después de haberse retirado como jugador en junio de 2015. El oriundo de Pujato, Santa Fe, cerró su carrera futbolística en el Atalanta italiano, y antes había jugado por Europa en Deportivo La Coruña, Racing de Santander y Mallorca de España, Lazio de Italia y West Ham de Inglaterra.

Cuando decidió abandonar se fue a vivir a tierras mallorquinas, donde conoció a su mujer durante su etapa como jugador (2007/09) y estableció su nueva vida. Una vez instalado allí terminó en 2016 el curso de entrenador, época en la que tuvo a Luis de la Fuente, actual entrenador de la Selección Española, como profesor.

Pero como necesitaba un equipo en el que hacer las prácticas de director técnico recién recibido, se acercó a un club de su zona de residencia para pedir entrenar a los juveniles.

De esa manera llegó al Son Caliu, un club de barrio inaugurado en el 2004 donde nació futbolísticamente Marco Asensio, actual futbolista del Real Madrid. “En el 2004 fue la creación del club porque arrancó con otra denominación. Luego, pasó a llamarse definitivamente de esa manera en el 2006. La institución empezó con dos o tres equipos de niños pequeños, y tres años después se hizo el campo de fútbol profesional. Hoy, tenemos categorías de cadetes, infantiles y juveniles. Contamos con 250 chicos, pero seguimos sin contar con un equipo amateur”, cuenta Rafa León, su director deportivo.

León, justamente, fue el primero que le abrió las puertas a Scaloni para que dirigiese en la categoría de cadetes, que cuenta con chicos de 14 años. Al respecto, el mallorquín recuerda aquel momento. “Leo vive muy cerca del club. Nos vimos muchas veces y al ser una persona habladora y demás, compartíamos temas futbolísticos. Al mismo tiempo, se encontraba haciendo el curso de entrenador y una vez finalizada su carrera como futbolista, necesitaba entrenar un equipo de categoría cadete para que le convalidasen el título. Entonces, se acercó y me pidió si podía entrenar algún equipo. Empezó con un cadete de Primer año, el B. Fue en la temporada 2015/16. Entonces fue ayudante del DT Gabriel Nieto, que para él fue una maravilla”, explica.

La Real Federación Española de Fútbol exige para la entrega del título PRO de la UEFA una experiencia como mínimo en un equipo de categoría Sub 14, así sea en un club de potrero. De esta manera, se produce la llegada del actual entrenador de la Selección Argentina al CF Son Caliu, que lo recibe y escucha su propuesta con la firme idea de ayudarlo. Esa pequeña entidad todavía no cree por estos días, que un campeón del mundo se haya acercado a colaborar con toda la humildad que lo caracteriza.

“Lo primero que les transmitió a los chavales fue su profesionalidad, porque venía de retirarse hacía muy poquito. Entonces, a los niños le vino muy bien su llegada para organizarse y adquirir conocimientos, y a él también para trabajar durante la semana, primero evaluando el partido anterior, luego corrigiendo errores, preparando el siguiente encuentro, y demás cosas", resalta el director deportivo.

Es más, el propio León recuerda cómo fueron sus primeros días en el club y de la manera que arribaba para hacer sus primeras prácticas. “Llegaba con sus botas en las manos, para quitarse las deportivas y meterse en el césped. Los seis meses que estuvo venía tres días a la semana a entrenar, luego estaba en el partido de liga del fin de semana, y normalmente no fallaba nunca. Eran tres horas de entrenamientos por las tardes. Y siempre estaba disponible, a pesar de ser el tercer entrenador. Hay veces que no podía venir por cuestiones laborales, pero casi siempre se volcó con los niños y estaba presente. No falló nunca”, remarca.

El argentino, de 44 años, estuvo seis meses en el equipo de Calviá dejando un gran recuerdo entre club, aficionados y juveniles. Así lo ratifica León, quién se rinde ante la sencillez de su persona: “Es muy humilde y se maneja hoy de la misma manera con los profesionales que como lo hacía con los chicos, con quien viajaba en su coche y no tenía ningún problema de llevarlos de un lugar a otro. Era de hablar mucho. Además, les obsequiaba botines de su cosecha como premio al chaval que consideraba que fue la figura del partido durante el fin de semana”, revela orgullosamente el directivo que tiene una relación estrecha con el campeón del mundo.

Scaloni fue a visitar el club tras la consagración mundialista en Qatar 2022.

No obstante, Rafa rememora cómo fue el trato con los jugadores de 14 años y que mensaje le bajaba Leo, tal como lo llaman de manera amigable en el humilde club de Calviá. “Que el fútbol es un deporte, es un juego, y que se lo tienen que tomar con calma, pero lo más serio posible. Esa es la parte más positiva. Y que se deben divertir siempre”, les decía a sus jugadores, como remarca hoy en cada conferencia de prensa.

"Era un poco más tranquilo que ahora"

En la actualidad, Scaloni fue elegido el mejor entrenador del mundo, según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) por haber ganado la Copa del Mundo Qatar 2022 y, anteriormente, la Copa América 2021. Pero, ¿cómo era aquel primer Scaloni técnico durante los partidos? ¿Percibió un sueldo o lo hacía por amor a la actividad? Rafa León es palabra autorizada para reflejar como se comportaba en aquellos tiempos.

“Lo hizo a costo cero, por amor al fútbol. Era un poco más tranquilo que ahora, hay que reconocerlo. En esta liga juvenil existe una normativa: solo se puede levantar del banquillo el primer entrenador, el resto sentados. Entonces, al ser el segundo, hablaba mucho y estaba nervioso, pero no se movía del banco", destacó León a Página/12 desde Mallorca.

El corto paso de Scaloni por la institución dejó un buena imagen en aquel grupo de chicos categoría 2001/2002. Cuando llegó, el equipo de cadetes estaba en mitad de tabla y terminó ascendiendo a la máxima categoría al finalizar su cursada. “El arribo de Leo fue el inicio del progreso que tuvo el club en el último tiempo. Muchas categorías subieron hasta Preferente en los últimos cinco años, es decir, que tuvieron hasta dos ascensos”, menciona con mucho orgullo el mandamás de la institución que viste de amarillo.

Campus a la pujatense

Pero hay algo más desconocido aún en la vida de Lionel Scaloni durante su paso por el humilde Son Caliu. El Campus de Tecnificación Leo Scaloni en el verano de 2016. Una colonia de vacaciones para chicos de seis a 13 años a la que el santafesino no solo le puso su nombre, sino su tiempo y un compromiso notable. La implicación del hombre de Pujato fue tal, que además se encargó de llevar a excompañeros profesionales para que los chicos lo conocieran y se puedan sacar fotos.

El campus de tecnificación lleva su nombre.

Una vez concluidos los seis meses previamente acordados, Scaloni estaba dispuesto a seguir con ellos, incluso le dijo que no al Deportivo La Coruña, que le ofreció dirigir a su juvenil en División de Honor, pero no pudo resistirse a la propuesta de Jorge Sampaoli de que lo acompañe como ayudante de campo en el Sevilla, en octubre de 2016. Ese cuerpo técnico que integró también un año después, para llegar a la Selección Argentina que se preparó para Rusia 2018.

Tras la paupérrima actuación del seleccionado dirigido por Sampaoli en ese Mundial, Scaloni se abrió e hizo su propio camino: primero, comandó al Sub 20 en L'Alcudia. Luego, tuvo un interinato en la Mayor, estuvo a prueba un año hasta que lo nombraron entrenador titular. A partir de ahí todo fue un éxito. Llevó a la Selección a levantar la Copa América en el 2021 en el Maracaná de Río de Janeiro, ante el local; encaminó al conjunto nacional a hacer una muy buena Eliminatoria para clasificar al Mundial 2022, y se consagró campeón del mundo en Qatar.

Homenaje en puerta

“Tenemos previsto un homenaje para Scaloni tras la coronación como el entrenador campeón del mundo. Será un homenaje a principio de febrero, porque haremos la presentación de la plantilla del club. Estamos en conversaciones para coordinar un día. Le vamos a entregar una placa y una camiseta del club que siempre tendrá de recuerdo”, adelanta León.

El paso del técnico campeón del mundo por el Son Caliu fue inolvidable. Además, de que cada vez que está en la isla, donde vive junto su esposa Elisa Montero y sus dos hijos, lo invitan a comer, a tomarse unas fotos con los niños que juegan allí y a compartir una charla de fútbol con la gente que le dio una mano grande hace siete años, los directivos le hicieron un homenaje que quedará marcado de por vida, ya que un campus del recinto donde entrenan lleva su nombre.

“Tenemos unas instalaciones que son una maravilla, Leo las observó cuando se encontraba con nosotros y entre ambos consensuamos en radicar un campo de juego y ponerle su nombre. A costo cero para él, y lo único que pidió es que uno de sus hijos sea parte de ese campus porque lo llevaba todos los días. Para el club fue un espaldarazo importante que lleve su nombre, Lionel Scaloni”, cierra Rafa León.