El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, le dio la bienvenida al nuevo refuerzo xeneize, el defensor paraguayo Bruno Valdez. Y lo hizo de una manera curiosa, con una alusión al vínculo histórico más oscuro entre la Argentina y Paraguay: la guerra de la Triple Alianza.

"Cada vez que nos toca tener a un paraguayo nos llena de emoción y cariño", afirmó el titular boquense en conferencia de prensa. "En algún momento en la historia hubo una guerra muy injusta que fue la de la Triple Alianza", manifestó.



No se quedó ahí: "Le pedí perdón por el pasado, y por el presente, ayudarlo en todo". al mismo tiempo, agradeció a Valdez, ya que "dejó un contrato muy importante para ir a Boca".





"Recibí la llamada de la institución y había la posibilidad. Dije que sí. Oscar Romero me habló muy bien de lo que es adentro del club. Conocés lo de afuera, lo que genera el club y me habló muy bien, me recibe con los brazos abiertos", dijo a su turno la nueva incorporación, que arriba al club de la Ribera libre del América de México y desistió de una oferta económica superior, proveniente del Cruzeiro de Brasil.

La guerra que desangró a Paraguay

La guerra a la que aludió Ameal se desarrolló entre 1865 y 1870. La Argentina, Brasil y Uruguay se aliaron contra el Paraguay del Mariscal Solano López. Fue una carnicería que dejó casi sin población masculina a Paraguay. El país perdió, además, gran parte de su territorio.

El revisionismo histórico la define como "guerra de la Triple Infamia" y critica el relato historiográfico clásico, a cargo de Bartolomé Mitre, uno de los protagonistas de la contienda. Mitre era presidente argentino cuando estalló la guerra.