A menos de dos meses para la ceremonia de la 95º entrega de los premios la Academia de Cine de los Estados Unidos, todavía queda por conocer los nominados a todas las ternas que competirán por el Oscar en sus respectivas categorías.

Los anuncios oficiales para llevarse el reconocido galardón que reconoce a lo mejor del cine serán el próximo martes 24 de enero a las 10.30 hora argentina. Todavía no se reveló quienes serán los presentadores, que suelen ser dos actores reconocidos, pero se transmitirá a través de las redes sociales de la Academia de Cine.

En este contexto, los ojos de los argentinos estarán puestos en la categoría de "Mejor Película Extranjera", ya que la exitosa Argentina, 1985, se encuentra preseleccionada para la terna.

La ceremonia de los premios Oscar será el domingo 12 de marzo, en su histórica sede del Dolby Theater de Los Ángeles, y será conducida por el presentador, actor y humorista Jimmy Kimmel. El evento se podrá disfrutar en toda América Latina a través de la señal de TNT y TNT Series (en idioma original).

Argentina, 1985, en la lista final para ingresar a los Oscar

A fines de diciembre pasado, Argentina, 1985, de Santiago Mitre, ingresó a la preselección final de 15 cintas y quedó en la antesala para ser nominada como "Mejor Película Extranjera" para llevarse una estatuilla.



Actualmente, las expectativas son altas, ya que el filme ganó el premio Globo de Oro (entregado por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood) a "Mejor Película de Habla No Inglesa", en la entrega del 10 de enero pasado.

En tanto, Analistas de Hollywood y diversas publicaciones especializadas, como el portal IndieWire, señalan que Argentina, 1985 tiene muchas posibilidades de pasar a esa ronda, el escalón inmediatamente anterior, para poder alzarse con la tercera estatuilla para una producción nacional luego de La historia oficial (en 1986) y El secreto de sus ojos (en 2010).

La película de Mitre, la más vista en el año del cine nacional, está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo -interpretados por Ricardo Darín y Peter Lanzani, respectivamente-, que en 1985 llevaron adelante el juicio a las juntas de la última dictadura militar.



El resto de las candidatas preseleccionadas por la Academia de Hollywood en la categoría Mejor Film Internacional son: EO (Polonia), Decisión de partir (Corea del Sur), Cairo Conspiración divina (Suecia), Corsage (Austria), Close (Bélgica), Return to Seoul (Camboya), Holy Spider (Dinamarca), Sin novedad en el frente (Alemania), Last Film Show (India), The Quiet Girl (Irlanda), Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (México), The Blue Caftan (Marruecos), Joyland (Pakistán) y Saint Omer (Francia).

Jimmy Kimmel regresa como anfitrión de los premios Oscar en 2023

El humorista Jimmy Kimmel será el anfitrión de la ceremonia de los Oscar 2023, anunciaron en noviembre pasado los organizadores del evento, que buscan dejar atrás la controversia que marcó la mayor fiesta de Hollywood de 2022.

Kimmel, que presentó los Oscar en 2017 y 2018, es considerado una opción segura para asumir las riendas de la 95ª entrega de premios de la Academia, luego de que en marzo Will Smith opacara la gala abofeteando a Chris Rock en el escenario.

"Ser invitado como anfitrión de los Óscar por tercera vez es un honor o una trampa", dijo Kimmel en un comunicado.

"Cualquiera que sea el caso, estoy agradecido con la Academia por preguntarme tan rápido después de que todos los buenos dijeran 'no'", bromeó el presentador, conocido por el programa nocturno de variedades de la cadena ABC "Jimmy Kimmel Live!"

Kimmel fue anfitrión de los Óscar cuando La La Land fue anunciada accidentalmente como la ganadora como mejor película, antes de que Luz de Luna obtuviera el premio final de la noche.

