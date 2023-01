La oferta audiovisual 2023 continúa tomando forma, en este caso con el anuncio de alrededor de cincuenta títulos que Netflix estrenará durante los próximos doce meses. Como suele ocurrir con la N roja, hay propuestas de todo tipo y para todos los públicos, desde las inefables comedias románticas y nuevas secuelas, hasta superproducciones de acción y otros tantos dramas adolescentes, pasando por películas cuyos protagonistas o directorxs las vuelven atractivas para los paladares más refinados. A continuación, entonces, un recorrido por las principales apuestas de esta plataforma.

Tu casa o la mía.

* Tu casa o la mía (Your Place or Mine, 10 de febrero): Podrán cambiar los consumos y la industria audiovisual, pero llega el Día de los Enamorados y, con él, una comedia romántica a la vieja usanza. Tal es el caso de la ópera prima de la hasta ahora guionista Aline Brosh McKenna (El diablo viste a la moda, Cruella) en la que Debbie (Reese Witherspoon) y Peter (Ashton Kutcher) son mejores amigos aun cuando son muy distintos. Hasta que un intercambio de casa de una semana enciende la mecha del inevitable enamoramiento.

* Misterio a la vista (Murder Mystery 2, 31 de marzo): Es cierto que Misterio a bordo fue lapidada por la crítica y una de las películas más flojas de Adam Sandler. Tan cierto como que el actor con cara de huevo es una garantía de éxito para Netflix, que este año, a falta de una, le producirá ¡tres películas! La primera es esta secuela de la producción de 2019 que encuentra a Nick (Sandler) y Audrey Spitz (Jennifer Aniston) como detectives a tiempo completo a cargo de investigar la desaparición de un amigo secuestrado durante su casamiento.

Misterio a la vista.

* The Mother (12 de mayo): La neozelandesa Niki Caro (Jinete de ballenas, la remake live action de Mulán) dirige a Jennifer Lopez, Joseph Fiennes, Gael García Bernal y Paul Raci (el guía sordo en la notable El sonido del metal) en esta película sobre una asesina que deja la clandestinidad para proteger a la hija que abandonó años atrás.

* Misión de rescate 2 (Extraction 2, 16 de junio): Chris Hemsworth vuelve a interpretar al mercenario de operaciones encubiertas Tyler Rake en esta secuela –nuevamente producida por los hermanos Joe y Anthony Russo, directores de Avengers– de la película de acción estrenada en 2020. El regreso se debe a la misión de sacar de la cárcel a la familia de un despiadado gánster de Georgia.

* The Killer (10 de noviembre): El regreso a la dirección de policiales de David Fincher es una de las grandes noticias del año. El último trabajo en la silla plegable del responsable de Se7en, pecados capitales, El club de la pelea, Zodíaco y la injustamente cancelada Mindhunter sigue a un despiadado asesino enfrentado a sus jefes por una cacería mundial que, según él, no tiene nada de personal. Con Michael Fassbender y Tilda Swinton.

A Family Affair.

* A Family Affair (17 de noviembre): El veterano guionista Richard LaGravenese (Los puentes de Madison, El señor de los caballos) incursiona otra vez en la dirección para comandar los destinos de esta historia centrada en un sorpresivo romance que trae consecuencias para una chica, su madre y su jefe estrella de cine, al tiempo que deben lidiar con las complicaciones del amor, el sexo y la identidad. Con Nicole Kidman, Zac Efron, Joey King, Liza Koshy y Kathy Bates.

* Leo (22 de noviembre): Otra de Adam Sandler, en este caso de animación. Se trata de una comedia musical animada sobre el comienzo de la adolescencia y el último año de la escuela primaria visto a través de los ojos de la mascota de la clase, Leo (voz de Sandler), un viejo lagarto de 74 años que lleva décadas atrapado en el mismo salón de clases con una tortuga macho (voz de Bill Burr).

Leo.

* Leave the World Behind (8 de diciembre): Netflix abrió la billetera para formar un elenco de lujo -encabezado por Julia Roberts, Mahershala Ali y Ethan Hawke- al servicio de un relato centrado las vacaciones de una familia que se ven interrumpidas por un par de extraños que traen noticias de un misterioso apagón, obligándolos a decidir cuál es la mejor manera de sobrevivir. Segunda película como director de Sam Esmail, creador de la serie Mr. Robot.

Rebel Moon.

* Rebel Moon (22 de diciembre): Amado y odiado en partes iguales, Zack Snyder (300, Batman vs Superman, Liga de la justicia) vuelve a unir esfuerzos con Netflix después de Army of the Dead para esta película sobre una colonia situada al borde de la galaxia amenazada por los ejércitos del tirano Balisarius. Ante esto, envían a una joven con un pasado misterioso a los planetas cercanos en busca de guerreros para hacerle frente a la invasión.

* Chicken Run: Dawn Of The Nugget (sin fecha confirmada): Que la ausencia de un título en español no engañe: Chicken Run es el nombre original de la recordada Pollitos en fuga y ésta, su secuela, que encuentra al plumífero Ginger ya fuera de la granja de Tweedy e instalado en una isla sin humanos a la vista. Pero el resto de los pollos se enfrentan a una nueva amenaza, obligándolo a volver al continente. Animada con la técnica stop motion, la película del estudio Aardman está dirigida por Sam Fell, el mismo de Lo que el agua se llevó (2006) y ParaNorman (2012).

* Choose love (sin fecha confirmada): Más allá de si es o no cine, lo cierto es con Choose Love la N roja sigue apostando por producciones interactivas en las que cada espectador decide el curso de la historia. Un camino iniciado con el especial Black Mirror: Bandersnatch (2018) y continuado con la reciente serie Calidoscopio, cuyos ocho episodios pueden verse en distintos órdenes y, por lo tanto, dar como resultado relatos distintos.

* Chupa (Sin fecha confirmada): Jonás Cuarón es mucho más que “el hijo de”. Y eso que tiene un padre de la talla de Alfonso Cuarón, director de, entre otras. Roma y Gravedad, esta última guionada por ambos. Su última película sigue a un adolescente que hace un amigo inesperado cuando descubre un pequeño chupacabras escondido en la casa de su abuelo. Para salvarlo, él y sus primos se embarcarán en una aventura de enormes consecuencias.

* Maestro (sin fecha definida): Bradley Cooper dirige, guiona, protagoniza y coproduce –junto a, entre otros, dos tipos más o menos conocidos llamados Martin Scorsese y Steven Spielberg– esta película sobre la historia del compositor musical Leonard Bernstein y Felicia Montealegre Cohn Bernstein, quienes se conocieron en una fiesta y tuvieron tres hijos durante sus 25 años de matrimonio.

* Monkey Man (sin fecha definida): Otra película con un actor como protagonista, director, guionista y coproductor, en este caso Dev Patel. El indio interpreta a un hombre que sale de la cárcel para enfrentarse a un mundo sumido en la avaricia corporativa y la erosión de los valores espirituales con el propósito de vengarse de quienes le arrebataron su vida hace muchos años.

* El astronauta (Spaceman, sin fecha confirmada): La tercera película de Adam Sandler de este año sigue a un astronauta que debe viajar hasta los confines de la galaxia para recolectar una muestra de polvo ancestral. Al descubrir que su vida terrenal se desmorona, recurre a la única voz que puede ayudarlo: la de una criatura espacial que merodea la nave desde las sombras.

* Proyecto de Wes Anderson (sin fecha confirmada): Ni siquiera tiene título, pero la poca información sobre la última película del director de Rushmore, Los excéntricos Tenenbaums y El gran hotel Budapest promete algo, de mínima, digno de ver: una adaptación de varios cuentos del Roald Dahl. Benedict Cumberbatch, Ralph FIennes, Dev Patel y Ben Kingsley encabezan el elenco.