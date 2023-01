Gustavo Santaolalla

Amo a Crosby y lo sigo desde los Byrds. Conozco muchísimo de su vida, de su amistad con los Beatles, de su descubrimiento de Joni Mitchell, a quien le enseñó el asunto de los open tunnings, de su carrera con Stephen Stills, Graham Nash y luego Neil Young. También de sus adicciones, su estadía en la cárcel, su especial relación con Nash, su amor por Jan y su reencuentro con su hijo, hasta su nuevo florecimiento de los últimos años traducido en grabaciones maravillosas. Su talento como compositor y cantante es sublime. Su musicalidad, su poesía, su garra, su amor a la vida y su compromiso político frente muchos de los abusos del gobierno de Estados Unidos lo ubican como un artista único y esencial. Nunca podré olvidar la sensación que experimenté cuando escuché por primera vez “Guinnevere”. Esa melodía, esa armonía y ese ritmo implícito de milonga, llegaron directamente a mi alma. Aunque nunca tuve la oportunidad de conocerlo en persona, de una manera extraña siempre sentí a David muy cerca. Fue y seguirá siendo una gran inspiración para mí y para muchos. Por eso continuaremos "tomando un sorbo de ese vino ", como dijo en su "Pagina 43” y no dejaremos que "la vida se nos pase en vano". Crosby, una vida y una música vividas a “full”, a todo poder, a todo dar.

Litto Nebbia

Mucha pena me da la partida de David Crosby, un compositor original y exquisito dentro del género denominado folk. Sus arreglos vocales siempre han sido un toque de distinción por su sonoridad. Ya desde los inicios con The Byrds y luego con Crosby, Stills & Nash, sus temas fueron los que certificaron el estilo de estas bandas, en los que la parte vocal siempre fue lo más poderoso. Crosby tuvo una vida plena de emociones y devociones, y abundante en riesgo y altibajos. Todo muy intenso, y sus canciones también. Nunca paró de girar, de escribir, de grabar, y por su férreo carácter, nunca se dispuso a cuidar su físico. Sin embargo, la calidad de sus composiciones y de su registro vocal siempre marchó hacia adelante. Y al medio del camino se encontró con un hijo que no conocía: el tecladista y arreglador James Raymond. En los últimos tiempos, supo compartir su arte con jóvenes que lo quieren y admiran. Becca Stevens, muy buena vocalista y multiinstrumentista. Michelle Willis, tecladista, cantante y compositora. Michel League, integrante de los Snarky Puppy, también cantando y tocando bajo eléctrico, fueron sus aliados. La línea melódica de las canciones de Crosby tiene un aire espiritual que las caracteriza... una mixtura de oración hindú con el arrebato de la psicodelia de los años '60. Profundo admirador de John Coltrane y Miles Davis, nunca se apartó de su guitarra acústica. Miles, que era muy visionario, sin conocerlo personalmente grabó su canción “Guinnevere”. Su último disco “oficial” es David Crosby & The Lightouse Band, Live in the Capitol Theater, pero Croz, Lighthouse, Here If You Listen y For Free, son todos excelentes. Viva tu arte, David. Viva la Música.

Alejandro del Prado

Crosby era un cantorazo. Él y sus amigos armonizaban sus voces, finamente, casi de taquito, sin mirarse, con un dejo de gaitas, cowboys, montañeses.

Acho Estol

“Escuché a CSN&Y desde muy chico y en la adolescencia tuve un grupo, Deyavú, que se dedicaba casi exclusivamente a ese folk rock. Crosby era el melodista más sutil, el blusero, el jazzero, el que siempre cantaba en el medio y llenaba todo. En “To the Last Whale”, ese tema vocal maravilloso, evoca y dirige todo con su voz redonda y autorizada. Desde los Byrds, que por algo versionó Charly García, hasta sus últimas incursiones musicales, muy recientes con bandas muy jóvenes, siempre un capo, siempre poesía, amor, faso y esa gran voz... Y cerraría con el cariño popular que se ganó. Como le dijo Barney Gómez cuando salió de invitado en Los Simpsons:

-David Crosby, ¡eres mi ídolo!

- Ah, ¿te gusta mi música?

- ¿Eres músico?

Fernando Cabrera

En Uruguay, los dos músicos más influidos por David Crosby y que más lo admiraron lamentablemente ya no están, murieron antes que él: Jorge Galemire y Eduardo Darnauchans. En la obra de ambos quedaron reflejos de Crosby, a quien también quisieron los Beatles y Bob Dylan… Quizá sea ese el mejor argumento sobre su importancia. Uno de los tantos hijos -en este caso el aspecto californiano- de la prodigiosa, no sólo por la música, década de 1960.

Franco Luciani

Me crié escuchando música folk rock por mi viejo, un fana de esa onda. Por más que después tomé de otros géneros, de hecho soy un apasionado del folklore y del tango, debo reconocer que por temas como “Mr. Tambourine Man” siento como una nostalgia de una época que no viví, y esto es algo que tiene que ver con Crosby y The Byrds, o con Crosby, Stills, Nash & Young. Raúl Carnota era muy fana de ellos, también… Siempre los escuchaba y me hacía escucharlos.

Jorge Araujo

Cuando mi hijo Marco era chico, todas las mañanas arrancaba escuchando Crosby, Stills and Nash, un trío muy importante para nosotros, como familia. De hecho, en la música que yo hago, hay un trabajo de voces en casi todas las canciones y eso se lo debo a The Beatles y a ese trío. Triste que se haya ido un artista como Crosby.

Rubén Goldín

Lo vi por primera vez a mis 15 años con CSN&Y en la película Woodstock y me enamoré para siempre de esas hermosas voces y armonías. Luego los seguí en sus discos y presentaciones. Un grande del rock. Adiós David.

Tito Losavio

David es mi favorito. Sus canciones eran las que más me gustaban en CSN&Y. Su canto pegaba en mi centro. Me empaché oyendo sus temas en los discos del dúo con Nash. Solo puedo sentir agradecimiento por artistas como él.

Producción: Cristian Vitale