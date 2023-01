#CualquieraPuedeGooglear Clic amiguero: Andrés Ciro, Walas, Feli Colina, Juan Ingaramo, León Gieco, YSY A, Juampi Sorín o Karina la Princesita tocan, charlan y manijean entre el malón de ¡Les Argentines!, el último eslabón de la escudería ¡FA!, el ciclo de reuniones y canciones comandado por Mex Urtizberea. Clic sobre ruedas: el Campeonato Latinoamericano de Supercross Monster Energy SX Champs Series tendrá triple fecha en las dunas de Pinamar, el 21, el 25 y el 28/1. Clic adultescente: gente nacida en los '90 hace equilibrio entre la libertad y la soledad en Fiesta en el jardín, basada en cuentos de Katherine Mansfield, que vuelve el 20/1 en el Cultural San Martín.

#DíaNacionalDeLaPersonaMúsica Este lunes 23/1, como cada año en coincidencia con el que sería el cumpleaños de Luis Alberto Spinetta, se realizarán nuevas actividades de celebración y capacitación para quienes hacen música, desde charlas presenciales y online, como la de derechos intelectuales en la música a cargo de Esteban Agatiello (a las 18 por Zoom), hasta talleres como el de vocalización de María Rosa Yorio en Mar del Plata, también presentado por el INaMu.

#AltaTemporada Ahora nos volvimo' a ilusionar, ¡quiero mirar la tercera! ¡quiero mirar el final! Inteligente, valiente, enigmática, adelantada a su época y disparadora de mucho mito freak: el personaje más nerd e intrigante de la pandilla de Scooby Doo protagoniza la precuela animada Velma, que ya está en HBO Max. Mientras que Paramount+ liberó en YouTube el primer episodio de Tulsa King, la áspera fábula de Sylvester Stallone como un mafioso que tiene que volver a empezar.

#Pantallazos ¿Vemos algo? Una chica intenta terminar la facultad mientras enamora a un chico en Actual People, de Kit Zauhar (Mubi). Un simio gigante le hace el aguante a un reptiloide gigante en Godzilla vs Kong (Prime Video). Y un grupo de científicos especula sobre cómo sería un encuentro con extraterrestres en el documental de la BBC First Contact: An Alien Encounter (Flow OnDemand).



#Enfiestadxs ¿Buscando fiesta? Andá eligiendo entre la Metal Fest (21/1, XLR Club, con sets de Maligno, Lethal y Nómade, entre otros), la Back to the 80s - Vol 6 (21/1, JJ Circuito Cultural), la Fiesta Clandestina con Nagual (21/1, Groove) y la Fiesta Yolo, con menú k-pop y choque de Blackpink vs Twice (20/1, Requiem). ¿No podés este finde? No pasa nada, anotá la Fiesta Krush, que prometió "K-Pop LGBTQ+" para la noche y madrugada del 27/1 en La Cigale.

#HacelaSimple ¿Ya escuchaste las canciones nuevas de Turf (Decimelo de una), de Adrián Berra (Patria, con Noelia Recalde), de Santy-P (Jet lag), de Gonza Maass (Ser feliz), de FMK (La gira, con Rei) y de Dakillah (Sonríe, con el rapero venezolano Akapellah).





