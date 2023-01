La Policía británica multó el viernes al primer ministro Rishi Sunak por no llevar puesto el cinturón de seguridad mientras grababa un video para redes sociales. Esa imagen había despertado críticas en la oposición.



Elpremier conservador, de 42 años, habló de su política de reequilibrio territorial en un video publicado en sus redes sociales. La grabación lo muestra sentado en el asiento trasero de un vehículo sin abrochar el cinturón de seguridad, mientras explica su visión para el futuro del país durante un viaje a Lancashire, en el norte de Inglaterra.



El video recibió una gran cantidad de críticas debido a la falta de consideración por la seguridad del jefe de gobierno. "Estamos al tanto del tema y lo vamos a examinar", anticipó un portavoz de la Policía de Lancashire.

Downing Street declaró que el primer ministro se disculpó y aceptó que fue un error no usar el cinturón de seguridad, agregando que esperaban que el incidente sirva como un recordatorio de la importancia de usar ese fundamental implemento.



"Ese fue un breve error de juicio. El primer ministro se quitó el cinturón de seguridad para filmar un pequeño clip. Acepta completamente que fue un error y se lamentó por ello", afirmó un portavoz de la residencia del Gobierno británico.



De acuerdo con cifras del Departamento de Transporte, alrededor del 30 por ciento de las personas que murieron en accidentes automovilísticos en 2021 no tenían puesto el cinturón de seguridad.



Los laboristas criticaron la situación, señalando que Sunak "no sabe cómo manejar un cinturón de seguridad, su tarjeta de débito, un servicio de trenes, la economía, este país", y agregaron que la lista de incidentes está creciendo. Los liberales demócratas aseguraron que el primer ministro muestra el "mismo viejo desprecio por las reglas".



Las leyes del Reino Unido imponen multas de hasta 500 libras si no se usa el cinturón de seguridad cuando hay uno disponible, aunque hay algunas excepciones. Estas incluyen servicios de policía, bomberos y rescate, así como si existen de parte del usuario problemas médicos certificados.



En noviembre pasado, un juez británico suspendió la licencia de conducir al ministro de Seguridad del Reino Unido, Tom Tugendhat, durante seis meses tras ser sorprendido a bordo de su automóvil sosteniendo el teléfono celular en la mano.

Cachanosky vs. el cinturón de seguridad

Casi al mismo tiempo, vía Twitter, el economista Roberto Cachanosky mostró pobres argumentos en favor de la libertad de no usar el cinturón de seguridad. Lo hizo a través de un tuit cuyo debate se calentó justo cuando multaban a Sunak.

Las respuestas a quienes le argumentaron con lógica fueron una más insólita que otra:

Entonces llegó la noticia de la multa a Sunak y la discusión la saldó Pablo Martínez Carignano, titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.