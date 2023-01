Adentro mío estoy bailando, una coproducción entre Argentina y Austria codirigida por los debutantes Leandro Poch y Paloma Schahmann, será parte de la sección competitiva Encounters en la 73º edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, que se llevará a cabo entre el 16 y el 26 de febrero, anunciaron hoy los organizadores.

De esta manera, se suma a los otros seis títulos locales, revelados días atrás, que podrán verse en el tradicional encuentro de cine que se realiza en la capital alemana.

Ellos son Arturo a los treinta, de Martín Shanly; El juicio, de Ulises de la Orden, y El rostro de la medusa, de Melisa Liebenthal -ganadora a la mejor dirección en el último Festival de Mar del Plata- que estarán en la sección Forum; Desperté con un sueño, de Pablo Solarz -una coproducción con Uruguay-; y Almamula, de Juan Sebastián Torales, en la sección Generation; y El castillo, de Martín Benchimol, en la sección Panorama.

A su vez, Roger suelto, el proyecto de Natalia Smirnoff, fue seleccionado para participar en el Berlinale Co-Production Market, dedicado a películas en desarrollo, que se llevará a cabo en el marco del festival.

La inclusión de Adentro mío estoy bailando (cuyo título de estreno internacional es The Klezmer Project) en la Berlinale fue anunciado este martes por el director artístico del encuentro, Carlo Chatrian, y la directora ejecutiva, Mariëtte Rissenbeck, al dar a conocer los filmes participantes en las secciones Competencia y Encuentros.

Allí se conoció además que Superpower, el documental de Sean Penn y Aaron Kaufman, basado en el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, será el filme que se proyectará en la gala especial; mientras que días atrás ya se había confirmado que She Came To Me, una comedia romántica de Rebecca Miller, protagonizada por Peter Dinklage, Marisa Tomei y Anne Hathaway, será la encargada de abrir el festival.

En tanto, Kristen Stewart presidirá el jurado y Steven Spielberg recibirá un Oso de Oro honorífico en reconocimiento a su trayectoria.