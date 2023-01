Llegó el día, el momento en el que los viejos presagios, las apuestas y las esperanzas se terminan, para darle lugar a nuevos augurios. O así es al menos en el caso de la Argentina en lo que respecta a los Premios Oscar 2023. Es que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, popularmente conocida como “La Academia”, por fin anunció su lista de nominados, incluyendo entre las elegidas a la candidata argentina, la película Argentina, 1985, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada, una vez más, por Ricardo Darín, que integra la terna en la categoría Mejor Película Internacional. La competencia no será sencilla, porque le toca pelear el premio contra la candidata alemana, la tercera versión de Sin novedades en el frente, dirigida por Edward Berger, que también recibió nominaciones en otros ocho rubros, incluyendo los de Mejor Guión Adaptado, Mejor fotografía y Mejor Película, la categoría estrella.



Además de la producción alemana, cuya multinominación en realidad no es ninguna sorpresa (ya había cosechado 14 en los británicos Bafta, pero solo uno en los Globos de Oro, donde justamente perdió contra Argentina,1985), la Academia seleccionó a otros nueve títulos en la categoría Mejor Película. Dentro de ellas se cuentan algunas de las máximas nominadas, como Todo en todas partes al mismo tiempo, de Dan Kwan y Daniel Scheinert, con 11 menciones; Los espíritus de la isla, de Martin McDonagh, con 9; Elvis, de Baz Luhrmann, con 8; Los Fabelman, de Steven Spielberg, con 7 (se estrena este jueves en salas locales); Top Gun: Maverick, de Joseph Kosinski, y Tár, de Todd Field, ambas con 6. También resultaron nominadas a este premio Avatar: El camino del agua, de James Cameron (4 candidaturas) y Woman Talking, de Sarah Polley (2 nominaciones). La lista de aspirantes al premio principal se completa de forma sorpresiva con la múltiple coproducción Triangle of Sadness, del sueco Ruben Ostlund, ganadora de la Palma de Oro en el último Festival de Cannes, que no forma parte de la categoría internacional (Suecia no la eligió como representante), pero que además recibió otras dos nominaciones, ambas dentro de las categorías más importantes, como Mejor Guión Original y Mejor Dirección.

En esta última Ostlund comparte la terna con cuatro pesos pesados, todos ellos ya mencionados en el párrafo anterior. Por un lado Todd Field, quien ya fue nominado dos veces como guionista (en 2001 por En el dormitorio, y en 2006 por Secretos íntimos) y Martin McDonagh, quien también fue considerado dos veces por los guiones de Escondidos en Brujas (2008) y Tres anuncios para un crimen, una de las películas más nominadas en 2018. Mc Donagh además ganó en 2004 el Oscar al Mejor Corto de Acción en Vivo con Six Shooter (se puede ver completo en el canal de YouTube de la productora Searchlight Pictures). También están en carrera Kwan y Scheinert, por su labor en la dirección de Todo en todas partes al mismo tiempo, que cuentan con el apoyo adicional de ser la película más nominada de 2023. Y por supuesto, el eterno (pero no siempre valorado por la Academia) Steven Spielberg, que con Los Fabelman alcanza su novena nominación como director, de las cuales solo ganó dos: por La lista de Schindler, en 1994, y por Rescatando al soldado Ryan en 1998. Es decir que ya pasaron 25 años desde la última vez que el creador de ET, Tiburón, Jurassic Park e Indiana Jones recibió su último Oscar.

Las otras dos categorías importantes en términos integrales son las dedicadas al guión, una dedicada a aquellos trabajos escritos directamente para el cine y la otra a aquellos libretos que adaptan a la pantalla alguna obra que ya existía previamente en la literatura, el teatro o en el cine mismo. Es el caso de Sin novedades en el frente, película que contaba con dos versiones anteriores a la dirigida por Berger, una de 1930 (ganadora de los Oscar a Mejor Película y Mejor Dirección para Lewis Milestone) y el telefilm de 1979 dirigido por Delbert Mann (ganador de un premio Emmy). La lista de ternados a Mejor Guión Adaptado se completa con otras dos de las nominadas a Mejor Película, como Top Gun: Maverick y Women Talking, y otras dos que toman a la categoría por sorpresa (o no tanto), como Glass Onion: Un misterio de Knives Out y Living, cuyo libreto fue escrito por el ganador del premio Nobel de Literatura Kazuo Ishiguro, basado en el de la película de Vivir (1952), de Akira Kurosawa. En la sección Mejor Guión Original las sorpresas fueron menos, limitándose a la candidatura de la ya mencionada Triangle of Sadness. En cambio, las otras cuatro nominadas salieron de la lista de las producciones favoritas de los votantes de la Academia: Todo en todas partes al mismo tiempo; Los espíritus de la isla; Los Fabelman y Tár.

La grilla de categorías más importantes dentro de los Oscar se completa con aquellas dedicadas a la actuación. Las nominadas a Mejor Actriz resultaron Cate Blanchett por Tár (5° nominación en la categoría, ganadora en 2014 por Blue Jasmine de Woody Allen); Michelle Williams por Los Fabelman (3° nominación en la categoría, sin premios); Michelle Yeoh por Todo en todas partes al mismo tiempo (sin nominaciones previas) y la cubana Ana de Armas por Rubia (sin nominaciones previas), todas ellas candidatas previsibles. La sorpresa la dio la notable actriz británica Andrea Riseborough, que tampoco había recibido nominaciones anteriores por parte de la Academia y que este año se encarga de poner en el mapa a una película poco tenida en cuenta en la previa por los analistas, como To Leslie, de Michael Morris. El dato: De Armas resultó nominada por interpretar a la leyenda del cine Marilyn Monroe, personaje que ya había personificado y por el que también había sido nominada en 2012 su hoy competidora Michelle Williams, en Mi semana con Marilyn, de Simon Curtis.

Entre los varones las sorpresas fueron menos. En primer lugar se destaca la aparición de Brendan Fraser, protagonista de La Ballena (del controvertido Darren Aronofsky), actor desde el estreno de dicha película se posicionó como uno de los favoritos al premio. Lo mismo ocurre con el británico Billy Nighy, a cargo del excluyente rol principal de la ya mencionada Living. La mayor sorpresa tal vez la dio el irlandés Paul Mescal, protagonista y única nominación para Aftersun, de Charlotte Wells, película que tal vez hubiera merecido recibir más atención de los votantes (puede verse en Mubi). La lista la completan las nominaciones, más obvias, de Austin Butler por Elvis y de Colin Farrell por Los espíritus de la isla.

Entre las nominadas a Mejor Actriz Secundaria se encuentran Angela Bassett, por Pantera Negra: Wakanda por siempre; Hong Chau, por La ballena; Kerry Condon, por Los espíritus de la isla; y Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu, por Todo al mismo tiempo en todas partes. La categoría de Mejor Actor Secundario también cuenta con una doble nominación: la que recibieron Brendan Gleeson y el joven Barry Keoghan por Los espíritus de la isla. A ellos se suman Judd Hirsch por Los Fabelman y Ke Huy Quan, por Todo al mismo tiempo en todas partes. Mientras que en el papel de invitado sorpresa aparece Bryan Tyler Henry, por su participación en Resurgir, de Lila Neugenbauer, único afroamericano de la terna, en un año donde el espíritu inclusivo, que parecía haber llegado para quedarse durante las últimas temporadas, volvió a dar unos cuantos pasos para atrás.

Todos los nominados a los Oscar 2023

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett - Pantera Negra: Wakanda por siempre

Hong Chau - La ballena

Kerry Condon - Los espíritus de la isla

Jamie Lee Curtis- Todo en todas partes al mismo tiempo

Stephanie Hsu- Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor vestuario

Babylon

Elvis

Pantera Negra: Wakanda por siempre

Todo en todas partes al mismo tiempo

La Sra. Harris va a París

Mejor sonido

Avatar

Sin novedad en el frente

Elvis

Batman

Top Gun: Maverick

Música original

Sin novedad en el frente

Babylon

Los espíritus de la isla

Todo en todas partes y al mismo tiempo

Los Fabelman

Mejor guion adaptado

Sin novedad en el frente

Glass Onion

Living

Top Gun: Maverick

Ellas hablan

Mejor guion original

Los espíritus de la isla

Todo en todas partes al mismo tiempo

Los Fabelman

TÁR

Triángulo de tristeza

Mejor corto live action

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Mejor corto animado

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchant

My Year of Dicks

An Ostrich Told me the World Is Fake and I Think I Believe It

Mejor actor de reparto

Brendan Gleeson por Los espíritus de la isla

Brian Tyree Henry por Renacer

Judd Hirsch por Los Fabelman

Barry Keoghan por Los espíritus de la isla

Ke Huy Quan por Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor documental

All That Breathes, All The Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Navalny

Mejor corto documental

The Elephant Whisperers

Haulout

How You Measure a Year

The Martha Mitchell Effect

The Effect

Mejor película internacional

Sin novedad en el frente

Argentina, 1985

Close

EO

The Quiet Girl

Mejor película animada

Pinocho

Marcel the Shell

El Gato con Botas

Turning Red

Monstruo del mar

Mejor maquillaje

Batman

Sin novedad en el frente

Elvis

La ballena

Pantera Negra 2: Wakanda por siempre

Mejor diseño de producción

Avatar: El camino del agua

Sin novedad en el frente

Babylon

Elvis

Los Fabelman

Mejor edición

Los espíritus de la isla

Elvis

Todo en todas partes al mismo tiempo

TÁR

Top Gun: Maverick

Mejor fotografía

Bardo: falsa crónica de unas cuantas verdades

Elvis

El imperio de la luz

TÁR

Efectos visuales

Avatar

Batman

Sin novedad en el frente

Top Gun: Maverick

Pantera Negra 2: Wakanda por siempre

Mejor actor

Austin Butler por Elvis

Brendan Fraser por La ballena

Colin Farrell por Los espíritus de la isla

Paul Mescal por Aftersun

Bill Nighy por Living

Mejor actriz

Cate Blanchett por TÁR

Ana de Armas por Rubia

Michelle Williams por Los Fabelman

Michelle Yeoh por Todo en todas partes al mismo tiempo

Andrea Riseborough por Para Leslie.

Mejor director

Martin McDonagh por Los espíritus de la isla

Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Todo en todas partes al mismo tiempo

Steven Spielberg por Los Fabelman

Todd Field por TÁR

Ruben Ostlund por Triángulo de tristeza

Mejor película