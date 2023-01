El gobernador Ricardo Quintela, encabezó la entrega de becas a los jóvenes ganadores de los Juegos Evita 2022, que obtuvieron medallas de oro, plata y bronce, incluyendo a deportistas con discapacidades y personas adultas mayores, acentuando al deporte como una política de Estado, siendo además, la única provincia del país en otorgar este beneficio económico.



En ese contexto, el primer mandatario resaltó la presencia de los deportistas y expresó que, “gracias a los profesores, que muchos de ellos no conocen lo que transmiten, que es solidaridad, respeto a sus mayores y también la buena alimentación”.

“Los becados son deportistas destacados a nivel provincial, nacional y muchos de ellos, han sido convocados a distintos equipos internacionales para representarnos. Por eso, a través del más pequeño de todos, Bautista que tiene 12 años, con un gran futuro y que se va a España, los felicitarlos a todos”, relató.

Y continuó: “Es importante el esfuerzo, el compromiso y la definición de los objetivos que se proponen ustedes. (…) Trabajamos de forma mancomunada para estimular y apoyar el deporte, con un Estado presente porque sabemos que en provincias como la nuestra, hay mucho talento como en otras, el principal obstáculo que tienen es la condición económica”.

“Por eso hay un Estado que quiere estar presente no solamente para estimular, sino seguir ayudándolos para que puedan trascender los límites de la Provincia y del país, porque esa trascendencia de ustedes, es de la Provincia de La Rioja”, afirmó.

“Por eso es que levantamos la voz para que no nos quiten lo que nos pertenece, sino para que nos ayuden para crecer y generar las oportunidades y posibilidades que de otra manera, no podrían estar donde están”, resaltó.

El decreto tuvo vigencia desde diciembre del 2022, con continuidad hasta septiembre del 2023, cuando se realizará otra edición de los Juegos Nacionales y se renovará el grupo de deportistas ganadores y ganadoras.

En cuanto a los montos, se destinarán 50 mil pesos mensuales a quienes hayan ganado medallas de oro; 24 mil pesos mensuales a las medallas de plata y 12 mil pesos mensuales a quienes hayan ganado medallas de bronce.