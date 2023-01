Las audiencias del juicio a los ocho rugbiers juzgados por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, llegaron a su fin este jueves con los alegatos de la defensa, antes de la sentencia a los acusados que será el próximo 6 de febrero. Sin dudas, uno de los relatos más impactantes que dejó la etapa de declaraciones fue el de Virginia Luz Pérez Antonelli, la chica que le hizo RCP a la víctima. “Quedate conmigo, por favor”, aseguró ante el Tribunal de Dolores. Este jueves, el defensor de los imputados, Hugo Tomei, hizo un cuestionamiento a las maniobras de reanimación cardiopulmonar y dijo que "no se sabe el golpe exacto que le causó la muerte".



El 5 de enero fue la jornada en la que Pérez Antonelli declaró como testigo del asesinato durante la cuarta audiencia del juicio. En ese momento, recordó que los agresores "no paraban de pegarle ni un segundo". "Quedate conmigo, por favor", fue la frase que le dijo la joven a Fernando mientras le practicaba RCP tras el ataque que sufrió a la salida del boliche "Le Brique".

Virginia Luz Pérez Antonelli declaró como testigo en la cuarta audiencia del juicio (Foto: Télam).

Además, precisó que pidió ayuda a policías en el lugar al ver a Fernando "sin respirar y sin conciencia" y les indicó los pasos a seguir para realizarle las maniobras de RCP.

"Escuché muchos gritos de ‘dale, dale’, que eran acompañados de golpes. En un primer momento no me di cuenta que había un chico tirado", explicó Pérez Antonelli ante los jueces y la mirada de los ocho imputados.

"No me olvido de Ciro Pertossi sonriéndome"

Este miércoles, en el momento que se desarrollaba la primera etapa de alegatos de los abogados de la familia Báez Sosa y de los fiscales, Pérez Antonelli utilizó las redes sociales para recordar el incómodo momento que le tocó vivir durante la audiencia a la que asistió.

“Yo no me olvido ni de Enzo Comelli blanqueando los ojos al ver que entraba otro testigo más, tampoco de Ciro Pertossi sonriéndome cuando termine de declarar y MENOS de Máximo Thomsen mirándome fijo mientras lloraba”, publicó vía Twitter la joven.

“Cínicos y mentirosos, el discurso se repite. Que no le tiemble la mano a la justicia, no esta vez”, agregó en otro posteo.

La secuencia a la que hizo referencia tuvo lugar ese 5 de enero en el marco de la cuarta jornada de testimonios. “Uno de los Pertossi me hizo un gestito con la boca. Ahí lo miré y le dije que era un hijo de puta”, sostuvo indignada Pérez Antonelli ante la prensa, haciendo referencia a Ciro, luego de prestar declaración.

Críticas al abogado de los imputados

La joven también manifestó sentirse atacada esa jornada por las preguntas del abogado defensor, Hugo Tomei. "Todo el tiempo agarraba el discurso que yo había dado el día después de esto. Palabra por palabra, a ver si todo lo que estaba diciendo estaba calcado a la declaración que yo hice. Es imposible”.

“Incluso me preguntaron cómo se hace el RCP paso por paso. Me pareció muy soberbio, me hablaba con una actitud que sugería que hice las cosas mal. Y yo no hice las cosas mal”, remarcó Pérez Antonelli por las maniobras realizadas a Fernando tras el ataque.

Asimismo, pidió que la condena a los imputados “sea perpetua”. "Esto nos marcó a todos. La condena tiene que ser perpetua, es indiscutible. Todos hicieron algo, todos encubrieron y acusaron a un inocente. Cada uno de los que nos sentamos ahí a declarar somos la voz de Fernando", sentenció.

Este jueves, durante la última jornada de audiencias con los alegatos de la defensa de los imputados antes de la sentencia, volvió utilizar las redes sociales para criticar al letrado que patrocina a los acusados: “Dijo ABSOLUCIÓN? Escuchamos todos lo mismo??????”.

