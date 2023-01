El pasado martes 24 de enero, en el marco del Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes declarado por la UNESCO, la Secretaría General Iberoamericana (Segib) y la organización cultural Casa de América (España), organizaron un evento en la ciudad de Madrid para celebrar la fecha con la presencia de Jorge Drexler y otros artistas.

En los días previos al evento se desató una ola de críticas en redes sociales. La polémica surgió por la publicación de la Segib donde se mencionaba a “Drexler, embajador de la cultura iberoamericana, y la música afrodescendiente”. Tras la repercusión, la institución quitó el post original de sus redes, reemplazándolo por uno nuevo. En él se detallaba información del evento, definido ahora como “taller cultural”, en el que ya no figuraba Jorge Drexler como participante. Iba acompañado de un comunicado que decía “Desde la organización, sentimos el malentendido que se ha podido generar con el título de nuestro embajador iberoamericano de la cultura Jorge Drexler, representante de los valores de pluralidad, diversidad y solidaridad de los 22 países de la región. En ningún momento se le quiso presentar como embajador de la cultura afrodescendiente”.

Luego del evento, el músico publicó en su cuenta de Instagram un video con una aclaración, hablando de lo sucedido, del “dolor que se generó”, de su amor por el candombe y señalando que la Segib cometió un “error muy grave”.

Drexler expresó: "Hace algunos días, en la convocatoria de un evento aquí en Madrid, organizado por la Secretaría General Iberoamericana y por Casa de América, se cometió un error muy grave de comunicación. Además de poner que yo concurría en calidad de embajador de la cultura iberoamericana, que sí lo soy, designado por la Segib, se daba a entender por una redacción muy equivocada que yo era el embajador de las culturas afrodescendientes, lo cual es realmente un disparate".

También agregó: "No solo no lo puse yo, sino que nunca lo hubiera permitido. Por lo tanto, a las pocas horas, cuando mi equipo lo vio, inmediatamente pedimos que lo bajaran. Lo bajaron, la Segib ayer hizo un posteo donde se puede ver una disculpa, no sé si esa disculpa es suficiente, yo por mi parte quiero aclarar que eso hizo mucho daño, sobre todo a las colectividades afrodescendientes de Uruguay, que tienen sus propios representantes, sus propias embajadoras, embajadores y artistas, colegas de una música que amo, como es el candombe".

Según explicó el artista uruguayo, las críticas llamaron su atención sobre el conflicto y decidió no participar del panel del encuentro. “Cuando eso pasó decidí retirarme del panel al que se me invitaba”, expresó Drexler. Agregó que se presentó de todas maneras en el lugar, pero en calidad de espectador “Simplemente fui como público a escuchar y aprender”. “Espero que esto ayude a paliar un dolor que se generó en mucha gente y que desde luego no era mi intención, ni es mi culpa", concluyó el músico.

Para Ferna Nuñez, músico afrouruguayo, gestor cultural, figura destacada del candombe uruguayo y heredero de una de las familias más importantes del candombe montevideano, no se trató solo de un error de comunicación de la Segib. Al respecto, señaló: “Creo que el evento que se realizó el otro día, más allá de la parte de taller, donde me pareció acertada la tardía inclusión de Paola Correa (activista y trabajadora de la cultura afrouruguaya) para aportar un poco de la visión afro, en lo que tiene que ver con lo artístico, y sobre todo lo representativo, me pareció un evento pobre. Sobre todo con lo que tiene que ver con el marco que tiene la fecha, Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes. Yo me sigo preguntando, si bien UNESCO marca esta fecha para que se promueva la cultura de y por los afrodescendientes, desde Segib no se tuvo en cuenta ninguna propuesta que diera con la consigna. Creo que desde Segib hubo una mala gestión desde el principio”.

En su oportunidad, la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, en su discurso del 24 de enero de 2020, con motivo de la primera celebración del Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes planteó: "La cultura es también una fuente de creatividad en constante evolución. El hecho de apoyar la participación de los artistas y creadores africanos y afrodescendientes en la economía creativa podría contribuir a remodelar África, dentro y fuera del continente, lo que generaría nuevas oportunidades para los jóvenes".

Nuñez valoró el gesto de Drexler de realizar un video de aclaración, y agregó que hubo otra falta grave, la ausencia de representación de artistas africanos: “Hubiera sido bueno que él como anfitrión y la Segib, supongo que deben conocer un montón de artistas africanos que podían también representar su cultura en esta fecha. Porque esa también fue una falta grande, no estaba representada la cultura africana. Ése es el pedido de UNESCO para con estos organismos, que puedan incluir, y ser un poco gestores del intercambio entre las culturas africanas y de los afrodescendientes”.

Por otro lado, Leticia Rodríguez Taborda, cantante afrouruguaya, periodista y docente en la Facultad de Artes de la Universidad de la República, experta en historia del candombe, se refirió a la participación de la comparsa La Melaza: “La Melaza no es representativa del candombe afrouruguayo, ellas representan a una comparsa de mujeres y disidencias, como lo dicen ellas mismas. (...) Sí vi en escena una comparsa de mujeres, pero no una comparsa de candombe (...) La propia Melaza creo que entiende que no hacen candombe afrouruguayo”. Agregó, además: “A veces hay que decir no gracias, esto no me corresponde”.

Finalmente, Rodríguez Taborda destacó, “Lo que más me preocupa de ésto, es que tampoco se genere una cosa entre "ellas" y "nosotros". Eso solo lastima al movimiento social, eso lastima al movimiento de mujeres, eso lastima a personas que quiero dentro de ese colectivo de mujeres y no es la idea. La idea es que se pueda entender, que a veces cuando somos parte de un cuerpo, una organización, un grupo, tenemos que tomar decisiones colectivas que no dañen el derecho del otro. Que mi privilegio no dañe el derecho del otro”.