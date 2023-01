Fueron tres semanas de audiencias con decenas de testigos, testimonios y pruebas que pasaron ante el tribunal, así como también unas pocas palabras de los acusados. Después, el turno de los alegatos. La reiteración en su pedido de la fiscalía, la respuesta de la defensa, la palabra de los padres de la víctima. El juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa, siempre envuelto en miles de miradas, llegó a su final. Ahora resta esperar el veredicto, que se dará a conocer el próximo 6 de febrero, más tarde de lo previsto.



Concluida la primera etapa de audiencias, el miércoles 25 de enero los tribunales de Dolores se dispusieron para los alegatos. Entre los sucesos más destacados resaltan la declaración de los ocho rugbiers imputados por el crimen, así como el pedido de perpetua de la Fiscalía para todos los acusados y los argumentos de la defensa, a cargo del abogado Hugo Tomei, para pedir la absolución. Uno por uno, cuáles fueron los momentos más destacados de las dos jornadas clave en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa.





1. "Perpetua": el pedido de la Fiscalía

En el inicio de los alegatos, los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García pidieron que los ocho acusados sean condenados a prisión perpetua. Aseguran que son coautores del delito de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" en concurso ideal con las "lesiones leves" por la golpiza a los amigos de la víctima.

2. La imputación de otros dos rugbiers

Antes de concluir la exposición ante el TOC 1, Dávila pidió que se inicie una causa por falso testimonio contra otros dos jóvenes integrantes del grupo de los rugbiers. Por un lado, contra Juan Pedro Guarino, que estuvo imputado en el inicio de la causa y sobreseído en abril de 2021. Por otro, contra Tomás Colazo, quien nunca estuvo acusado, pero fue mencionado por el particular damnificado como “el sospechoso número 11”.

3. "Voluntad de matar": la estrategia de Fernando Burlando

En tanto, el abogado de la familia Baéz Sosa, Fernando Burlando, adhirió al pedido de la fiscalía y sostuvo que "todos" los imputados tuvieron la "voluntad de matar" y que Fernando fue "fusilado a golpes y patadas". Antes de terminar la audiencia, mostró una serie de videos sobre el momento del hecho para ilustrar su exposición.

4. El pedido de absolución a los 8 acusados

El jueves, el defensor de los ocho rugbiers, Hugo Tomei, aseguró que todos los imputados deberían ser absueltos por la "incongruencia" entre la imputación original y la planteada por la acusación en sus alegatos en el debate.

En tanto, pidió que, de haber una condena, el hecho sea encuadrado como un "homicidio en riña", el cual prevé una pena máxima de seis años de prisión.

5. Los rugbiers y el pedido de disculpas

Finalizado el alegato de Tomei, los ocho acusados hicieron uso de la palabra antes de que los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia den a conocer la sentencia el próximo 6 de febrero, y pidieron, cada uno a su manera, "disculpas" a la familia de la víctima. Dijeron "arrepentirse", aseguraron que "no hubo ningún plan de matar" y que lamentaban la muerte de Fernando.

6. La palabra de los padres de Fernando

Tras el cierre de la jornada de alegatos, la madre de Fernando, Graciela Sosa, señaló: “Quiero justicia por mi hijo, que paguen lo que hicieron, no le tuvieron piedad para nada, solo deseo justicia”. En tanto, consultada sobre el pedido de disculpas, aseguró que le resultó “indiferente” y dijo: “Ninguno de ellos me miró a la cara. No me conmueve que lloren”.

Por su lado, el padre de Fernando, Silvino Báez, aseguró que el pedido de disculpas de los rugbiers le pareció "actuado": "No les creo. Es muy fuerte que maten a tu hijo y después vengan a pedir perdón. No les veo sinceridad”, dijo. Y finalizó: “Estamos fuertes y con las pruebas sobre la mesa”.