Un avión parte de Nueva York. La sola mención de esos dos términos permite entrever que el viaje con el que se inicia Dear Edward (estreno el próximo viernes por Apple TV+) no llegará a destino. A diferencia de otras series con el catalizador de una catástrofe aérea –allá a lo lejos Lost, más cerca Manifiesto o Yellowjackets-, esta producción de diez episodios se aleja del misterio, lo inexplicable o el thriller, para adentrarse sin ningún tipo de contemplación en el terreno del melodrama. El centro gravitacional de la ficción es el destino del único sobreviviente de esa tragedia, un preadolescente devastado por la pérdida de su familia y nexo para las múltiples historias que tiene preparadas este relato coral llamado a ocupar el espacio que dejó vacante This Is Us.



El título de la entrega alude a las miles de cartas que recibe el protagonista (Colin O’Brien) ahora bajo la protección de su tía Lacey (Taylor Schilling de Orange Is The New Black). Todo es demasiado para Edward quien perdió a sus padres y dialoga con el fantasma de su hermano muerto. Sin embargo, un mérito de la serie es darle apenas un poco más de relevancia al chico de 12 años frente al trauma del resto de deudos –esposas, hermanos, nietos, novias o amigos-que deben reconfigurar su existencia. Es una telaraña de gente que vive un presente bajo la sombra del luto, analiza su pasado y proyecta un futuro desde la pérdida. Tan cierto como que sobre Edward, un prodigio del piano y víctima del bullying, pesa el estigma del “niño milagro” al estilo de largometrajes sensibleros como Tan fuerte y tan cerca (Stephen Daldry; 2011) o Cadena de favores (Mimi Leder; 2000).

Dear Edward suena como un diapasón sombrío, aunque ansíe salir de ese tono monocorde. La premisa de un avión estrellado, es cierto, habilita esa melodía. Una mujer que viene de sufrir tres abortos espontáneos, y con un matrimonio en fase crítica, tiene a la chance de convertirse en madre putativa. Otra embarazada muy joven llora por un hijo que no conocerá a papá. El nexo es un grupo de duelo al que acuden los unos y las otras. Y así siguen los personajes. Un ghanés que viaja a los Estados Unidos para criar a su sobrina, en el ínterin, se enamora de una asesora política que perdió a su abuela. Amén de su confección coral, el tercer gran personaje del relato es Dee Dee (Connie Britton de The White Lotus), la pudiente ama de casa obligada a desempolvar los secretos de su difunto esposo. Las segundas oportunidades, por más injustas que sean, aparecen en cada una de estas subtramas de la ficción.

Basada en un bestseller literario, esta obra de Jason Katims (Friday Night Lights) tiene la clara intención de expandirse más allá de una temporada (el último episodio reserva un gran gancho). Compasiva, por momentos cursi y en otros muy ajustada, con una estética abundante de luminosidades y una banda sonora que sabe apreciar cada nota de Neil Young o Velvet Underground, lo mejor de la serie pasa por su plena conciencia del material con el que está trabajando. Dicho de otro modo, en la preparación de la limonada los responsables de Dear Edward buscaron unos frutos un poco más amargos que los de This Is Us. Aquí también abundan el dolor, la esperanza, la ternura, los funerales, las epifanías y los encuentros inesperados. Al punto que el propio showrunner confesó haber llorado mientras editaban la serie.





Programados

* Horario estelar se estrenará el próximo 15 de febrero por Star+. El tercer envío para la plataforma con el sello de Mariano Cohn y Gastón Duprat, fue realizado en México y cuenta con el protagónico de Óscar “Luisito Rey” Jaenada. El thriller sigue a Ramiro del Solar, un célebre periodista de tevé involucrado con un crimen que le toca cubrir.

* Lionsgate+ le dará lugar a Nacho el próximo 3 marzo. La nueva producción ibérica de la plataforma presenta la historia de la otrora estrella del porno Nacho Vidal (Martiño Rivas). Además de biopic, la producción explora la industria del porno que genera más de 500 millones de euros al año en España. “Creo que hay interés en ver qué hay detrás de eso y la serie se lo muestra”, señaló su showrunner Teresa Fernández Valdes.

* Ted Lasso va por la tercera y The Last of Us por la segunda. Días atrás, Apple TV+ anunció el regreso de la nueva temporada de la comedia protagonizada por Jason Sudeikis. Además de la primera imagen, se supo que su estreno será durante otoño. AFC Richmond logró su ascenso a la Premier League y tiene al West Ham United como gran rival en el horizonte. En cuanto a la serie apocalíptica, HBO confirmó la continuación para la historia protagonizada por Pedro Pascal a pocos días del estreno de su primer episodio.

El personaje

Cara Dutton de 1923 (Helen Mirren). La matriarca del rancho Yellowstone en los inicios del siglo XX. La esposa de Jacob (Harrison Ford) puede vestir como una abuela querible, pero posee la lengua más letal de Montana. “Los hombres matan rápido con una bala o una soga. Tu batalla es conmigo y yo me tomo mi tiempo”, le dijo a uno de sus rivales. Se la podrá ver por Paramount+ desde el próximo domingo.