La diputada nacional del Frente de Todos Gisela Marziotta volvió a pedir este lunes que se trate cuanto antes en la Cámara de Diputados el proyecto de ley por la moratoria previsional, y soltó un guiño para una posible candidatura presidencial de Cristina Kirchner.

La moratoria previsional continúa en el centro del debate parlamentario, en medio del reclamo de un sector del Frente de Todos para avanzar con la prórroga de la normativa, que permitiría que miles de personas que cuentan con edad para jubilarse pero no tienen los años suficientes de aportes puedan acceder a un derecho elemental.

El debate es clave si se tiene en cuenta que el 2022 finalizó sin una ley que prorrogue la moratoria anterior, que venció el 31 de diciembre. Tampoco se debatió una nueva iniciativa que permitiría solucionar la situación de casi 100 mil personas que tienen la edad para jubilarse pero no pueden hacerlo por no alcanzar los años necesarios de aportes.

En este sentido, Marziotta responsabilizó a la oposición de no haber dado quórum para que el proyecto se debatiera. "No dar quórum es una herramienta política, pero lo grave es que hay personas que quedan en el medio de una disputa política entre oficialismo y oposición", afirmó, en diálogo con AM750.

"Mientras todo esto venía pasando, había una moratoria vigente que se prorrogó por un decreto previsional hasta el 31 de diciembre del 2022 pensando que el plan de pago de deuda previsional se iba a convertir en ley, algo que no pasó", agregó.

"Hay dos cuestiones, por un lado la irresponsabilidad de la oposición, que hace que no podamos tener una ley tan importante, y por el otro, la falta de decisión política del gobierno nacional de no haber extendido esa moratoria que venció el 31 de diciembre, que no es la ideal pero es lo único que puede contener a tantos trabajadores y trabajadoras, hasta tener esta ley aprobada. Es inconcebible que no tengamos ese decreto instaurado", sentenció.

"Al no tener moratoria, pasan dos cosas: los trabajadores que no tienen los 30 años de aportes caen en la PUAM y cobran un 80% de la jubilación que les corresponde y las mujeres se jubilan a los 65 en vez de a los 60 años", señaló.



En la misma línea, la diputada insistió en que "falta decisión política" para firmar el decreto que haría esto posible. "Sería más fácil extender por decreto la moratoria, pero está demostrado que no hay voluntad política porque la firma no depende de nadie más que del presidente, en cambio el tratamiento de la ley depende de muchos factores".

Cristina 2023

Por último, Marziotta subrayó que desde el espacio Peronismo por la Ciudad fueron "los primeros en pedir por la candidatura de Cristina Kirchner para este año".

Sin embargo, se refirió a la situación judicial de la vicepresidenta. "Queremos a Cristina candidata 2023 pero entendiendo que lo que ella decida nosotros vamos a acompañar, porque es la conductora natural de este espacio político", concluyó.

Qué dice el proyecto de moratoria previsional

El nuevo Plan permitiría la regularización de los períodos faltantes de aportes hasta diciembre de 2008. Esto, según Anses, habilitría incluir en el sistema a alrededor de 800 mil personas en edad jubilatoria en los próximos dos años, de las cuales el 60 por ciento son mujeres.

Si bien el proyecto cuenta con media sanción del Senado desde el 30 de junio, nunca fue tratado en Diputados por falta de quórum. En este contexto, hasta que no se sancione el Plan de Pago, las personas deben esperar hasta los 65 años para acceder a una Pensión Universal, equivalente al 80 por ciento del salario mínimo.