El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, sorprendió por estos días con declaraciones fuera de época refiriéndose a la normativa que legaliza las interrupciones legales del embarazo a través de la Ley 27.610. “Salta no (solo) es el lugar (en el) que más casos de hiv se detectan, sino que también es el lugar donde más abortos se están produciendo. Es directamente proporcional y es porque los chicos y la gente no se están cuidando”, aseguró en declaraciones a un canal abierto.

“No creo que a mayor aborto haya más casos de vih”, respondió la jefa del Programa VIH, ITS y Hepatitis del Ministerio de Salud, Laura Caporaletti, en declaraciones a Radio Nacional, al ser consultada sobre las exposiciones del funcionario provincial.

El ministro había sido consultado sobre los números expuestos en el “Boletín N° 39 Respuesta al VIH y las ITS en la Argentina”, del Ministerio de Salud de la Nación, publicado en diciembre último, y en el que se hace un análisis epidemiológico con datos de 2021.

Del informe surge que en 2021 en Salta se registraron 405 casos nuevos de vih, lo cual representó el 8.3 por ciento del total de casos nuevos en el país, que totaliza 5.300 personas.

En Salta la tasa de infección cada cien mil habitantes es de 28.1, la segunda más alta del país después de Jujuy, que cuenta con una tasa de 40.4 cada cien mil habitantes. Las posiciones de las provincias no varían respecto a la tasa de mortalidad, siendo en Jujuy de 7 y en Salta, de 5.

Consultado sobre esos datos, Mangione afirmó que el crecimiento de casos de VIH “es directamente proporcional “al crecimiento de los abortos”, y que eso tiene su raíz en que “los chicos y la gente no se está cuidando”. No tardó en reafirmar su posición sobre la normativa que permite la ILE al sostener: “¿Se acuerdan que hace mucho dije que la ley no estaba bien hecha? No estoy en contra de la ley, sino en cómo está hecha la ley”.

“No se pueden hacer vinculaciones tan directas”, cuestionó ante Salta/12 Ana Pérez Declercq, una de las directoras del Observatorio de Violencia contra la Mujer. Añadió que se debe tomar en cuenta que es verdad que en Salta hay más casos de hiv, pero aseguró que eso tiene que ver con un mayor acceso a los testeos.

Según el Boletín aquí reflejado, Salta es la cuarta provincia con un porcentaje menor respecto de diagnósticos tardíos, es decir cuando el VIH alcanza su etapa de enfermedad. Mientras en el país el promedio en este aspecto es de 30.1 por ciento, Salta tiene un 21.5 por ciento. La primera es San Luis, con el 1.7 por ciento; seguida por Jujuy, con el 16.7 por ciento, y luego Santa Fe, con el 18.1 por ciento.



Pérez Declercq indicó que se registran mayores abortos legales desde que la Ley está vigente porque “hay acceso a algo que antes se hacía en la clandestinidad”, por lo que “no se puede hacer un análisis lineal”, insistió.

Incluso al complejizar la situación añadió que así como Salta tiene más casos de vih, también es la provincia con mayor cantidad de denuncias por abusos sexuales.

La segunda en sífilis congénita

Por otro lado, Mangione fue claro al solicitar a la población que “se comience a cuidar porque el hiv es un viaje sin retorno”, al igual que “la hepatitis c”. Indicó la necesidad de que "nos empecemos a querer”, y se comprometió a “estudiar bien el tema” de las infecciones de transmisión sexual (ITS), para poder abordarlo con trabajos preventivos desde la Salud Pública.



Caporaletti, por su parte, indicó que hace varios años que la tasa de Salta en relación a la nacional es importante, pero sostuvo que esta realidad tiene que ver con diversas situaciones. Por un lado, afirmó que durante la pandemia hubo poca posibilidad de acceder a métodos anticonceptivos o el acceso a controles.

Añadió que la prevención no solamente apunta a evitar un embarazo, sino también a cuidarse de infectarse de otras ITS. Un ejemplo es la tasa de sífilis congénita, es decir, recién nacidos que nacen infectados, pese a que -al igual que en el casos de madres infectadas con el VIH-, la transmisión de madre a hijo se puede evitar a través de tratamientos.

En Salta la tasa de sífilis es de 31.1 cada 100 mil habitantes, mientras que la nacional es de 26.5. La tasa de sífilis congénita cada 1000 nacidos vivos es de 5. Esto pone a Salta, también, con la segunda tasa más alta del país después de San Juan, que presenta una tasa de 10.6.

Cuidarse, entre las relaciones de género y poder

“Acá hay un gran tema que no se nombra que tiene que ver con las relaciones de género y de poder”, dijo Pérez Declercq. Hizo su análisis en el marco de su tesis de doctorado “Cuidarse”.



“Cuidarse no es solo tener información o alta autoestima, no tiene que ver con desinterés, o la mala información”, dijo.

Apuntó así a lo que acontece desde el plano biomédico. Las consultas suelen ser rápidas y sin la explicación suficiente para aprender sobre los métodos preventivos. Y aquí muchas veces la imagen del médico como eminencia obstaculiza una comunicación más fluida con sus pacientes.

Pero entendió que también se debe generar una Educación Sexual Integral (ESI), que deje de reproducir las inequidades en las relaciones de género que a su vez influyen en el momento del cuidarse en la intimidad. Añadió que para ello se necesita además un presupuesto suficiente.