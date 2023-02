Gran parte de la provincia de Buenos Aires se encuentra en alerta por tormentas fuertes, anunció el este miércoles 1 de febrero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Además, en otras 7 provincias rige un alerta amarillo por precipitaciones. En más de 20 localidades bonaerenses la mañana transcurre con cielo cubierto y lluvia débil.

La lista de provincias con advertencia por gran caída de lluvias se completa con: San Luis, gran parte de Córdoba, La Rioja y Mendoza, el noreste de La Pampa, el este de San Juan y el sur de Santa Fe. En las zonas afectadas se esperan abundantes lluvias, fuertes ráfagas de viento e intensa actividad eléctrica y posible caída de granizo.



Una por una, las localidades con alerta de tormenta

En algunas regiones, las precipitaciones acumuladas pronosticadas varían entre los 20 y 45 mm, pero el SMN aclararon que pueden ser superadas en alguna zona puntual.



Buenos Aires : Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist - Zona serrana de Coronel Pringles - Zona serrana de Coronel Suárez - Zona serrana de Saavedra - Zona serrana de Tornquist - Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto - Caseros - General López.

: Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist - Zona serrana de Coronel Pringles - Zona serrana de Coronel Suárez - Zona serrana de Saavedra - Zona serrana de Tornquist - Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto - Caseros - General López. San Luis : Zona baja de Belgrano - Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón - Gobernador Dupuy - Zona serrana de Ayacucho - Zona serrana de Belgrano - Zona serrana de Coronel Pringles - Zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón - Zona serrana de Libertador General San Martín.

: Zona baja de Belgrano - Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón - Gobernador Dupuy - Zona serrana de Ayacucho - Zona serrana de Belgrano - Zona serrana de Coronel Pringles - Zona serrana de Juan Martín de Pueyrredón - Zona serrana de Libertador General San Martín. San Juan : 25 de Mayo - Angaco - Caucete - San Martín - Valle Fértil -Zona baja de Jáchal.

: 25 de Mayo - Angaco - Caucete - San Martín - Valle Fértil -Zona baja de Jáchal. La Pampa : Atreucó - Capital - Catriló - Conhelo - Guatraché - Quemú Quemú - Toay - Utracán - Chapaleufú - Maracó - Rancul - Realicó - Trenel.

: Atreucó - Capital - Catriló - Conhelo - Guatraché - Quemú Quemú - Toay - Utracán - Chapaleufú - Maracó - Rancul - Realicó - Trenel. La Rioja : Chamical - General Belgrano - General Ocampo -Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina.

: Chamical - General Belgrano - General Ocampo -Chilecito - Famatina - General Ángel Vicente Peñaloza - Independencia - San Blas de los Sauces - Zona baja de Coronel Felipe Varela - Zona baja de General Lamadrid - Zona baja de Vinchina. Córdoba : Juárez Celman - Zona baja de Río Cuarto - Zona baja de Calamuchita - Zona baja de Santa María - Zona serrana de Cruz del Eje - Zona serrana de Minas - Zona serrana de Pocho - Zona serrana de San Alberto - Zona serrana de San Javier - General Roca - Presidente Roque Sáenz Peña.

: Juárez Celman - Zona baja de Río Cuarto - Zona baja de Calamuchita - Zona baja de Santa María - Zona serrana de Cruz del Eje - Zona serrana de Minas - Zona serrana de Pocho - Zona serrana de San Alberto - Zona serrana de San Javier - General Roca - Presidente Roque Sáenz Peña. Mendoza: General Alvear - Zona baja de San Rafael - Este de Las Heras - La Paz - Lavalle - San Martín - Santa Rosa.

Recomendaciones del SMN ante la alerta de tormenta

Para minimizar los riesgos durante el temporal, el organismo oficial recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, asegurar en los balcones los elementos que puedan volarse, no realizar actividades al aire libre, evitar refugiarse debajo de árboles y postes de electricidad y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.



Seguir leyendo: