Gunther, el perro millonario. Serie documental. Ya disponible.

No es una comedia perruna. Se trata de un trabajo que documenta la vida y el misterio detrás de Gunther VI, un can con más de 400 millones de dólares en su cuenta bancaria. ¿Qué escondía su existencia lujosa llena de filetes, viajes en avión, su propio séquito y una residencia que había pertenecido a Madonna? ¿Un truco publicitario? ¿Una estafa impositiva? ¿Un bizarro experimento social? La respuesta en cuatro episodios sobre la mascota más rica del mundo.



Freeridge. Serie. 2 de febrero.

Tras cuatro temporadas con On My Block, la showrunner Lauren Lungerich vuelve a cubrir el cauce de la comedia iniciática guarra. El spin off se centra en dos hermanas muy diferentes, y grupo su grupo de amigos que tratan de librarse de un hechizo. Un barrio de Los Ángeles, una escuela secundaria y adolescentes maldecidos.

Infiesto. Largometraje. 3 de febrero.

Si el noir gallego se volvió un estilo en sí mismo, Asturias muestra que su folcklore y geografía local también son fecundas para el policial. Dirigido por Patxi Amezcua (Séptimo), el relato sigue a dos detectives en un pueblito minero en el que apareció una joven perdida por meses. Es marzo de 2020, el primer día en el que se decretó la cuarentena en España, para Samuel García (Isak Férriz) y la Subinspectora Castro (Iria del Río) se vendrá uno de esos trabajos que no olvidarán.

Bill Russell: leyenda. Serie documental. 8 de febrero.

El título lo deja en claro. En dos episodios se indaga en la figura, obra y legado del pivote que hizo historia en la NBA. Tal como lo define uno de los entrevistados, Bill Russell tenía más anillos de la liga que dedos. Medallista olímpico, once títulos de campeonato los Boston Celtics, primer DT afroamericano en la liga. Fuera de la cancha, Russell fue una figura clave del movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos. Se destacan varios testimonios (Steph Curry, Chris Paul, Magic Johnson y Larry Bird), la del propio biografiado y material de archivo inédito. El director Sam Pollard (Martin Luther King y el FBI; Lowndes County and the Road to Black Power) tiene material de sobra para dar cuenta de tapadas y activismo.



You. Serie (cuarta temporada). 9 de febrero.

La polémica entrega sobre el femicida Joe Goldberg (Penn Badgley) sigue su curso con una nueva geografía: Londres. Creada por Sera Gamble y Greg Berlant, auténtico placer culposo dentro de la N roja para, reubicó al seductor ilustrado en el viejo mundo, batallando contra sus pecados, con un nuevo objetivo en la mira y atosigado por viejos fantasmas. Serán diez episodios en dos tandas. Los últimos cinco se estrenarán el 9 de marzo.

Tu casa o la mía. Largometraje. 11 de febrero.

Ashton Kutcher vuelve a ser un “amigo con derechos” y Reese Witherspoon “la novia de América” en este homenaje impúdico a Sintonía de amor. Dos conocidos con un pasado picante deciden cambiar sus casas por una semana y saber que están hechos el uno para el otro. Así es esta comedia dirigida y escrita por Aline Brosh McKenna (guionista de Cruella y El diablo viste a la moda).

La ley de Lidia Poët. Serie. 15 de febrero.

La historia de la primera abogada de Italia con licencias a lo Bridgerton. Matilda De Angelis (The Undoing) protagoniza este drama de época y procesal sobre una mujer de vanguardia en la coyuntura de la Turin de finales del siglo XIX.

División Palermo. Serie. 17 de febrero.

Santiago Korovsky y su Brooklyn Nine-Nine. El comediante es el creador y protagonista de esta ficción acerca de una guardia urbana concebida para mejorar la imagen de la policía y patrullar las calles del barrio que se volvió un adjetivo. Charo López, Daniel Hendler, Pilar Gamboa, Carlos Belloso, Alan Sabbagh y Martín Garabal completan el elenco. O cómo fue que Sombrilla de Casi Feliz se puso la gorra.

Identidad desbloqueada. Serie. 17 de febrero.

La producción surcoreana se adentra en uno de los mayores miedos del presente en cualquier rincón del planeta: perder el celular y que tu vida pase a depender de alguien más. El phishing tiene quien lo cuente.

Los Murdaugh: Muerte y escándalo en Carolina del Sur. Serie. 22 de febrero.

El true crime de este mes explora uno de esos casos narcóticos. Un patriarca acusado de matar a su esposa e hijo, un accidente de lancha y un siglo de corrupción en el sur de los Estados Unidos.

Formula 1: Drive to Survive. Serie documental. 24 de febrero.

Quinta temporada para la serie que se mete adentro de los boxes, de la mente de los pilotos y de los equipos que corren la Fórmula 1. La serie incluye material de archivo inédito y entrevistas a sus figuras. Spoiler alert: mientras filmaban la serie, Mattia Binotto de la escudería Ferrari aún tenía trabajo.