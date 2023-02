"Todos los días recibimos a hombres y mujeres que tienen la edad de jubilarse y les tenemos que decir que antes del 31 de diciembre era bien fácil y ahora es bien difícil", resumió en una imagen la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta. Fue durante una exposición en la Comisión de Previsión y Seguridad Social para presionar a las y los diputados a sesionar una iniciativa necesaria para que 800.000 personas puedan jubilarse este año. Si la oposición no da quórum, podría salir por decreto.

"Les tenemos que decir que no pueden porque no hay una ley, ya que tenía que ser tratada en la Cámara de Diputados y lamentablemente los diputados de la oposición no vinieron a trabajar y no dieron quórum para que la ley salga”, continuó Raverta. La titular de la Anses fue una de las oradoras en la reunión informativa que convocó este miércoles la Comisión con la intención de escuchar a diferentes especialistas y traccionar el debate para lograr que los diputados sesionen. Al ser una reunión informativa, no es necesario reunir quórum.

El nuevo Plan de Pago de Deuda Previsional, que ya cuenta con media sanción en el Senado desde junio, no pudo ser tratado en la sesión del 21 de diciembre por la falta de quórum que no dio la oposición en Diputados. Por este motivo, el Ejecutivo lo incluyó en el temario de sesiones extraordinarias y busca que sea llevado pronto al recinto. La urgencia está dada en que la moratoria anterior venció el 31 de diciembre del 2022.

El nuevo Plan prevé dos mecanismos para que las y los argentinos puedan tener el derecho a jubilarse. Quienes ya tienen la edad jubilatoria, podrán acceder a un plan para pagar las cuotas que deben desde 2008 de acuerdo a su historia previsional. El porcentaje se va a ir descontando del haber previsional y el pago se puede realizar en hasta 120 cuotas, con el objetivo de mantener un aporte mensual equivalente al que realiza el trabajador en actividad. Según cálculos de la Anses, le permitiría incluir en el sistema alrededor de 800.000 personas en edad jubilatoria en los próximos dos años, el 60 por ciento mujeres.

Además, el proyecto incorpora un instrumento novedoso que es la cancelación de aportes en edad prejubilatoria. Mariano Recalde, uno de los impulsores del proyecto, señaló que esta modalidad permite "anticiparse a los problemas" de falta de aportes y estará disponible para quienes estén a diez años de cumplir la edad de jubilarse. La idea es que "puedan ir regularizando desde ahora la deuda que van a tener cuando cumplan la edad jubilatoria".



Un derecho adquirido

“Le estamos pidiendo a los diputados y diputadas esta ley para conservar algo que en la Argentina teníamos desde 2004 y que tuvo continuidad después desde 2014, que es la capacidad de contar con un plan de pago que permita a las argentinas y argentinos saldar su deuda previsional para acceder a la jubilación”, señaló Raverta al iniciar su exposición y agregó: "Lo que era natural desde 2004 y después con la ley de 2014 hoy ya no lo es".

El impacto de la primera moratoria, entre 2003 y 2010, derivó en que la cantidad de jubilaciones y pensiones del sistema nacional pasaran de 3,2 millones a 5,6 millones. En 2014 se estableció una nueva moratoria por el término de dos años, que permitió regularizar años de servicio hasta 2003 -la anterior permitía hacerlo hasta 1993-. Esta ley extendió su vigencia por tres años hasta el 2019. La última prórroga de 2019 fue nuevamente por tres años, con vencimiento el 31 de diciembre de 2022.

Las moratorias y plan de pagos son el instrumento clave para que los adultos mayores puedan acceder al derecho de la jubilación. "Un plan de pagos significa saldar algo que debes. Digo esto porque por ahí en los medios es fácil confundir a la gente y dicen que regalamos jubilaciones, pero se trata de facilitar un plan de pagos. Esta ley ya tiene un presupuesto asignado para este año", aseguró Raverta.

Caído el régimen vigente, la alternativa para quienes cumplen la edad jubilatoria y no pudieron registrar sus años laborales es acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Un monto que paga la Anses a quienes no cuentan con ninguna jubilación ni pensión y que no toma en cuenta los años aportados y equivale al 80 por ciento del haber mínimo (40.099 pesos en enero).

Hasta el momento, la oposición amenaza con no aportar el quórum en el Congreso para tratar la ley si el oficialismo no desiste de avanzar con el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. En una entrevista radial Fernanda Raverta no descartó que la medida se aplique a través de un decreto: “Es algo que estamos evaluando, aunque no es sencillo. Seguiremos profundizando con creatividad e inteligencia para ver cómo hacemos. Es muy importante que podamos permitir que los argentinos puedan pagar su deuda y tener una jubilación”, sostuvo.