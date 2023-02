El líder de Suteba, Roberto Baradel, se refirió este jueves a las negociaciones paritarias del sector, que se retomaron esta semana con el Gobierno bonaerense, y aseguró que el objetivo es acordar un valor que esté por encima de la inflación para continuar con un proceso de recuperación salarial.



La reunión para discutir las paritarias había sido acordada durante el último encuentro de 2022, donde se alcanzó un piso de aumento de 97 por ciento para todos los regímenes de la administración pública provincial.

Aunque comparten la expectativa de una inflación decreciente para este año, los gremios piden un incremento que continúe por encima del alza de los precios y que la actualización incluya una cláusula de monitoreo.

Por AM750, Baradel recordó que “el Gobierno tuvo el compromiso de convocar a las reuniones a finales de enero y así fue". "Estamos encarando la paritaria 2023 con la expectativa de que esté por encima de la inflación, como quedamos en el 2022. Con una recomposición de salarios y que haya una cláusula de readecuación”, agregó.

“Hay que tener en cuenta que el año pasado cerramos una primera paritaria en 42 por ciento y a partir de la escalada inflacionaria se activó la cláusula 4 veces. Creo que es fundamental que esa cláusula se sostenga”, sostuvo.

En tanto, sobre los cuestionamientos que recibieron por la supuesta merma en los reclamos desde la asunción del Frente de Todos, contestó que “la cuestión ideológica tiene que ver con recortar el presupuesto es educación, bajar el salario, no invertir en infraestructura, no escuchar los reclamos y las demandas”.

“Eso claro que es una cuestión ideológica, porque hay una decisión de no invertir en educación. No tienen en cuenta el trabajo de los docentes. No respetan a las organizaciones sindicales”, añadió.

“Con este Gobierno también hay una cuestión de valorar el trabajo de los docentes, respetar a las organizaciones sindicales, tener las partidarias abiertas para que no perdamos frente a la inflación y mejorar el poder adquisitivo, invierte en infraestructura escolar”, finalizó.