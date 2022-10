El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, denunciará al exdiputado macrista Eduardo Amadeo, por una serie de acusaciones contra el dirigente sindical entre las que incluyó que había impulsado una protesta en apoyo a un docente condenado por abuso sexual a un niño. "No me sorprende, es un canalla y un mentiroso sistemático", le dijo Baradel por AM750.



Todo comenzó con una declaración de Amadeo, quien este martes, al ser consultado por AM750 acerca la predisposición de la oposición a dialogar con todos los sectores políticos para planificar medidas con amplio consenso puso reparos sobre el rol de un sector del sindicalismo y se enfocó directamente en Baradel.

En este contexto, el referente opositor aseguró que “para sentarse a hablar con alguien, primero hay que tener valores mínimos en común”. A lo que, sin ser indagado sobre ningún nombre en particular, agregó: “Si me dicen de sentarme con Baradel, digo que no”.

Amadeo justificó su curiosa postura de falta de diálogo señalando que quiere que la educación sea un servicio esencial y que “primero estén los pibes”. “Sin ninguna duda hacer una huelga en educación es inaceptable de entrada”, empezó cruzando al sindicalista y marcando distancia.

“Baradel hizo una huelga para protestar porque un maestro había sido condenado por abusar de un niño. O porque dijo que no está de acuerdo con que los chicos hagan pasantía en el último año. ¿Eso queremos para nuestros hijos?”, agregó.

Y finalizó: “A mí me importa un cuerno que el gremio lo vote, a mí me importan los pibes. ¿Qué es más importante, los derechos que se plantea Baradel o el futuro de estos chicos? Me parece espantoso ver los números de huelgas y el tiempo que han perdido”.

La respuesta de Roberto Baradel

Tras estas declaraciones, también en diálogo con Mediodía 750, el propio Baradel salió a desmentir las acusaciones de Amadeo y aseguró que iniciará una causa judicial para que se retracte por sus dichos.

“Eduardo Amadeo no me sorprende. Es un canalla y un mentiroso sistemático. Dijo en su momento que había viajado en primera y tuvo que pedir disculpas. Es una persona desdeñable”, comentó Baradel sobre el exdiputado.

Sobre la denuncia de haber apoyado a un docente violador, apuntó: “Que me diga cuándo hicimos una situación de esas características. Lo desmiento absolutamente”. Consultado por las motivaciones de Amadeo, añadió: “Se ve que los ponen nerviosos que la docencia de la provincia nos respalde y que levantemos la voz denunciando el desastre que quisieron hacer con la educación pública”.

“Intentan deslegitimar el trabajo que nosotros venimos haciendo, la defensa de la educación pública. Mienten, dicen que no queremos vincular educación y trabajo, que no queremos evaluaciones. Son grandes mentiras”, finalizó.