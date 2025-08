Se estima que el día de hoy, el Museo Castagnino (Pellegrini y Oroño) habrá superado la visita de 150 mil personas; una cifra progresiva y siempre creciente, a partir del 28 de marzo pasado, con la inauguración de la muestra Berni Infinito. Lo numérico importa, pero sobre todo aquello que lo motiva: una exposición con más de 70 obras de Antonio Berni, muchas de las cuales nunca habían estado dispuestas para el ámbito local. Además, la muestra abrió un abanico de actividades desde otras disciplinas artísticas, que orbitaron alrededor suyo. Hoy, en su último día de actividad, Berni Infinito contará con visitas guiadas a las 16 y 17, presentará su catálogo a las 18, y a las 19 se proyectará el documental Bernianos, reversión 2025, de Leandro Rovere y Nacho Sánchez Ordóñez.

“Berni Infinito marca un antes y un después en la forma de gestionar exposiciones en Rosario, especialmente en el Castagnino y en el mundo del arte. Lo que sucedió no es una casualidad, sino la consecuencia de un trabajo planificado desde hace un año, a partir de un artista que, si bien en otros momentos su obra se había visto en la ciudad, nunca se lo había hecho de esta manera. Primero, por el excelente y gran trabajo curatorial de Cecilia Rabossi, quien fue a buscar esas obras difíciles de conseguir; y después, por un gran trabajo de gestión, de sinergia público-privada, para que esta muestra fuera posible”, comenta Nicolás Charles, subsecretario de Innovación Cultural, a Rosario/12.

“‘Desocupados’ nunca estuvo expuesta en la ciudad, y el solo hecho de verla te interpela en todos los sentidos: por la actualidad, por la calidad estética, y por su tamaño; es una obra como solo se ve en los grandes museos. Y esa jerarquización se logró desde la proximidad; desde una búsqueda que no solo tuvo en cuenta la masividad, sino la transformación sobre lo que está sucediendo a nivel cultural en Rosario, y a partir de los museos, para que sean más atractivos y puedan hablarle a una ciudadanía que usualmente no los visita. Berni Infinito es un poco la clave, y es lo que vamos a seguir buscando, porque le habló a toda la ciudad, y la ciudad respondió, como también lo hicieron la región y el país. Nos pone la vara muy alta para las próximas muestras que tenga el Castagnino”,remarca Charles.

La curaduría de Berni Infinito estuvo a cargo de Cecilia Rabossi, cuyo vínculo con la obra del artista sucede desde hace mucho tiempo. “Vengo trabajando con la obra de Berni hace años, prácticamente desde que me recibí en la Facultad de Filosofía y Letras, cuando tuve la oportunidad de asistir a una curadora, en una muestra para España sobre Juanito y Ramona. A partir de ese primer encuentro, y un trabajo sostenido en el tiempo con distintas muestras o algunos textos de investigación sobre la obra y el archivo, llegué a la convocatoria para esta exposición. En este caso, había cosas que siempre había querido trabajar y que pude desarrollar. Si bien la mirada de Berni es crítica en todos los aspectos, la decisión de centrarse en esa mirada crítica, y sobre todos los temas abordados en la muestra, para mí era fundamental”, explica la curadora a este diario.

“Fue acertado por parte del museo que la muestra estuviese tantos meses, para que el público en general y las escuelas pudieran asistir. En este caso, trabajé mucho con los textos de Berni; y vos veías a la gente yendo y viniendo, leyendo, o a un grupo de niños haciendo reflexiones frente al Juanito o a Ramona. La oportunidad de que la muestra estuviese tanto tiempo permite esto, que las personas puedan regresar y ver otros aspectos. Y en cuanto a los colegios, es espectacular el trabajo que se hizo; desde un principio, ya estaban los cupos completos. Como curadora, siempre imagino las muestras con muchos públicos posibles, no solo para un público conocedor, y lo que está sucediendo con Berni Infinito me genera una satisfacción enorme. Al día siguiente de la inauguración, hice visitas guiadas y me sumé a las realizadas por el equipo de educación; y fue muy enriquecedor asistir a los diálogos que se generaron, con personas de todas las edades”, agrega Rabossi.

-Es impactante cómo acciona la obra de un artista popular, además comunista, cuya obra tiene algo que decir en estos tiempos.

-Por eso la muestra se llama "Narrativas urgentes", en el contexto de este evento, que es Berni Infinito. Justamente, la decisión curatorial es la de mostrar la obra de Berni desde estas urgencias y las reverberaciones a la actualidad, no solo del país sino del mundo, porque la obra de Berni puede señalar un montón de otras realidades, en otros contextos. A veces, en el caso de Ramona, se trata de un personaje porteño, pero en otras ocasiones, aparece surgido en Francia o Brasil; el mismo Berni señaló que Ramona es de cualquier lugar del mundo donde exista esa realidad. La decisión de centrarme en esa mirada crítica sobre la desocupación, la marginalidad, la violencia, la violencia institucional, la represión, o cómo la publicidad ejerce presión sobre el cuerpo de la mujer están puestas en esa cuestión. Si bien en la muestra hay un orden cronológico, porque partimos del ‘30, lo que están rigiendo son los temas, las preocupaciones y los asuntos, donde él se centra para trabajar -respone la curadora.

-Evidentemente, la muestra no podría haber sido sin la estructura y apoyo del museo.

-A mí me invitaron a presentar un proyecto, y ese proyecto se pudo llevar adelante contando con las obras que la exposición contiene, que permiten tener esa potencia y esa fuerza en lo que uno planteaba como relato curatorial. Realmente, desde Melania Toia, la directora del Castagnino, y todo el equipo del museo, fue hermoso trabajar con cada uno de ellos; todo el mundo estuvo muy involucrado, muy comprometido en todos los momentos del trabajo. También desde la decisión de la secretaría de Cultura, de apoyar un proyecto de esta envergadura. Ojalá que tenga una continuidad con otros artistas. Además, creo que es también interesante que los museos estén vivos; y me parece que esta muestra permite ese movimiento, esa necesidad, que yo creo que existe, de poder visitarlos.