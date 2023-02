En pleno debate en el Frente de Todos para coordinar cómo organizar las candidaturas de cara a unas elecciones presidenciales cada vez más cercanas en el tiempo, el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, dejó una serie de definiciones sobre los desafíos que tendrá que enfrentar la coalición gobernante para dirimir las internas.



En primer lugar, sin ponderar la creación de una mesa nacional del Frente de Todos para dirimir posiciones, aseguró que la participación de Alberto Fernández se da no en tanto Presidente de la Nación, sino por su rol como titular del Partido Justicialista.

De todos modos, por AM750 dejó una advertencia que va más allá de definir una estrategia electoral: “El Frente de Todos no solo tendrá que ver de qué manera generan una propuesta al conjunto de la sociedad, sino de qué manera desarma un entramado de poder que se expresa de diferentes maneras”.

Sobre este punto, continuó: “Entramado que se expresa dentro de lo que significa el partido judicial, que es el sector de la justicia integrado por jueces y fiscales, entre ellos, los integrantes de la Corte Suprema, que se dedica a perseguir a un sector de la política argentina y proteger a otro”.

“Allí hay que hacer un debate muy fuerte que nos permita trasmitirle a los argentinos de que lo que está en juego es mucho más que una propuesta electoral”, comentó, finalmente, sobre esta cuestión.

Sobre las candidaturas

Por otro lado, sobre las candidaturas, Rossi aseguró que ve con buenos ojos que haya “varios compañeros que tiene responsabilidad de gestión a los que se los menciona como candidatos presidenciales”.

“Me parece que eso habla de la fortaleza de la gestión. Porque si los que son candidatos tienen alguna responsabilidad en la gestión es porque imaginan que la gestión ha fortalecido sus expectativas. Y para ello, es porque es una gestión ponderada”, comentó.

En tanto, sobre su propio futuro como funcionario, expresó: “El 2023 me va a encontrar electoralmente en ningún lado. No tengo pensado ser candidato. Tengo una responsabilidad de gestión al frente de la AFI. Trato de ponerle toda la energía para hacer lo que me corresponda de la mejor manera posible”.